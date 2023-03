Keinen Satz hört man in diesen Tagen und Wochen landauf, landab häufiger: Was ist nur aus Deutschland geworden?

Man hört ihn in der vollständig ruinierten Deutschen Bahn, die so gut wie keines ihrer Ziele mehr pünktlich erreicht. Man hört ihn in den Warteschlangen, die sich Hunderte Meter durch unsere Flughäfen ziehen. Man hört ihn beim Blick auf die Energiepreise, die Hunderttausende Menschen in Deutschland in die Verschuldung und großartige Unternehmen ins Ausland treiben.

Was ist nur aus unserem Land geworden? „Achtung, Reichelt!“ hat überlegt, was die Ursache dafür ist und war sich schnell einig: Wenn aus einem Land, das früher auf der ganzen Welt bewundert wurde, ein Land wird, das von der ganzen Welt nicht mehr ernst genommen wird – dann ist das kein Naturereignis. Dann ist das menschengemacht.

Aus unserem einst hochkompetenten Land ist ein hoch-inkompetentes Land geworden, weil auf immer mehr Schlüsselpositionen und einflussreichen Beraterposten Menschen Platz genommen haben, die genau das sind: vollständig inkompetent.

„Achtung, Reichelt!“ hat sich deshalb zusammengesetzt mit dem Ziel, eine Liste zu erstellen mit den inkompetentesten Menschen, die unser Land zu bieten hat. Die Liste umfasste schnell mehrere Seiten. Die Redaktion hat über die Auswahl so heftig gestritten, dass am Schluss ein Kompromiss gefunden werde musste. „Achtung, Reichelt!“ fängt mit sechs unfassbar inkompetenten Deutschen an, behält sich aber vor, die Liste beliebig zu verlängern.

Für Teil 2 freut sich das „Achtung, Reichelt!“-Team auf Ihre Vorschläge, jetzt hier in die Kommentare schreiben!

