Fürstin Gloria von Thurn und Taxis lebt zwar in einem Schloss, aber hat die einzigartige Fähigkeit, das auszusprechen, was Millionen Menschen denken. Sie kennt die Welt und versteht dieses Land. Die Fürstin zu Gast bei „Achtung, Reichelt!“. Hauptthema in dieser Woche: Die neuen Heizungs-Pläne von Vizekanzler Robert Habeck! Ein knallharter Ideologe, sagt die Fürstin. Aber: Wir müssten uns alle nicht wundern, so Gloria, was die Grünen jetzt tun, wo sie an der Macht sind – sie hätten es immer genau so angekündigt … „Die Grünen bringen uns den neuen Kommunismus!“

