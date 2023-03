Immer wieder Gewalttaten in Hamburg: Erst vor wenigen Tagen gab es acht Tote in Alsterdorf, nun starben am Wochenende in den Stadtteilen Hamm (PI-NEWS berichtete) und Langenhorn drei weitere Menschen.

Der Spiegel berichtet aktuell nur über zwei Tötungsdelikte in Langenhorn – und unterschlägt auch hier erneut wichtige Hintergrundfakten. Die Zeitschrift schreibt eher nebulös: Am Samstag seien „in Hamburg zwei Männer durch Schüsse ums Leben gekommen“. Einer der Toten sei „nach derzeitigen Erkenntnissen der mutmaßliche Schütze“.

Im Spiegel ist lediglich zu lesen, „nach derzeitigem Stand der Ermittlungen“ soll „der Mann (…) den anderen Mann mit mehreren Schüssen getötet haben“. Daraufhin habe der Schütze auch „sich selbst“ erschossen. Nähere Einzelheiten zu den Tatvorgängen seien angeblich „nicht bekannt“. Das ist nicht einmal die halbe Wahrheit.

Amputierte Berichterstattung

Das ist eine erstaunliche amputierte Berichterstattung des Nachrichtenmagazins, das deutschlandweit mit dem vernebelnden Leitspruch wirbt: „Schreiben, was ist.“

Tatsächlich erlebt die Hansestadt Hamburg drei Wochen nach dem verheerenden Amoklauf gegen die Zeugen Jehovas nun schon wieder eine Welle von blutigen Gewalttaten – in zwei Stadtteilen.

In Hamm starb durch Gewalteinwirkung ein „Mann“ in einer „Sisha-Bar“, in Langenhorn stehen die beiden Tote offenbar mit der berüchtigten Rockergruppierung Hells Angels im Zusammenhang. Diese oftmals hoch kriminelle Gruppe hat immer mehr auch muslimische Mitglieder, die neue Akzente bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen setzen.

„Aufgebrachte Männer“

Schon 30 Minuten nach den Schüssen am Sonntagmorgen in Langenhorn „versammelten sich mehrere aufgebrachte Männer am Tatort, es herrschte eine aggressive Stimmung“ (Hamburger Abendblatt). Eine übliche Umschreibung heute dafür, dass sich Mitglieder einer „Großfamilie“ oder eines Clans – in der Regel sind diese „Familienmitglieder“ muslimisch – über die Tat aggressiv und gewaltbereit empörten. Anscheinend handelt es sich um eine schwere Auseinandersetzung zwischen zwei Banden, von denen zumindest eine von Migranten dominiert wird.

Als erste Partei kommentierte die Hamburger AfD die Bluttaten. Der Fraktionschef und innenpolitische Sprecher der Partei, Dirk Nockemann, erklärte: „Unsere Hansestadt wird immer mehr zu Klein-Chicago.“ Der zuständige Innensenator Grote (SPD) sei in seinem Amt „überfordert“, er versage „auf ganzer Linie“.

