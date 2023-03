Black Lives Matter, schwarze Leben zählen. Sie sind wichtig, zum Beispiel beim Müllsammeln. In einem PI-NEWS-Artikel vom 12. März teilten wir die Beobachtung mit, dass dunkelhäutige Neubürger in Deutschland so gut wie nie zu sehen sind, wenn es um den sogenannten „Frühjahrsputz“ in der Gemeinde oder im Stadtteil geht – also Parks und Erholungsgebiete, Straßenränder und Bachläufe von tüchtigen Freiwilligen vom Müll befreit werden.

Auch Nordafrikaner, Araber, Perser oder Afghanen scheinen wie vom Erdboden verschwunden, wenn es um das soziale Engagement in der Gemeinde geht, die sie untergebracht hat und versorgt. Wenn Frauen bei den Aufräum-Aktionen mitmachen, dann nahezu immer ohne Kopftuch oder Gesichtsschleier, was den Schluss zulassen könnte, dass gläubige weibliche Angehörige des Islam sich ebenfalls nicht gern die Hände für die Allgemeinheit schmutzig machen.

Das war zumindest unser subjektiver Eindruck. Wir baten deshalb im genannten PI-NEWS-Artikel um Bilder von solchen Aufräumaktionen, bei denen vielleicht auch mal eine(r) der Neubürger bei der Arbeit zu sehen wäre, um ihn oder sie zu zählen. Leider ohne Erfolg. Ein Kommentar im Artikel (von 19:48 Uhr) bestätigte genau das skizzierte Bild, ein anderer (von 12:52 Uhr) nannte zwei Ukrainerinnen, die sich bei Aufräumarbeiten engagierten.

Sie blieben die einzigen. Ein Leser von PI-NEWS sah sich daraufhin nach Bildern von (zum Teil älteren) Müllsammelaktionen um und schickte uns die entsprechenden Links. Sie brauchen sich nicht alle anzusehen, wir zitieren den Leser mit seinen Beobachtungen und kürzen damit die Auswertung ab:

Liebes PI-Team, Ihr Artikel sprach mir so aus der Seele! Hier in der Region Hannover ist der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund mittlerweile auch sicher 20-25%. Abends in der Innenstadt gefühlt eher 80%… Nur bei den vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten und Aktionen, über die in den Zeitungen zu lesen ist, ist der Anteil in der Regel 0% . Egal ob Müllsammelaktion, Dorfverein, Tafel, Schulvereine, freiwillige Feuerwehr, Schützenverein. Stets ausschließlich biodeutsche Kartoffeln. Ein paar Beispiele habe ich verlinkt, die Bilder sagen alles (nicht alles von diesem Jahr). https://www.altkreisblitz.de/aktuelles/datum/2022/03/31/erfolgreiche-muellsammelaktion-des-sv-burgwedel/ https://www.haz.de/lokales/umland/seelze/seelze-sammelt-muell-in-allen-ortsteilen-CLDLIDHHFREVJFMBHFLTQ5NYXQ.html https://www.marktspiegel-verlag.de/burgdorf/c-lokales/dachtmissen-raeumt-auf_a66164 https://www.altkreisblitz.de/aktuelles/datum/2022/03/31/rund-100-helfer-bei-muellsammelaktion-in-kleinburgwedel/ https://www.altkreisblitz.de/aktuelles/datum/2018/03/25/buergerverein-sorgensen-holt-muellsammelaktion-im-kleinen-kreis-nach/ https://www.feuerwehr-burgdorf.de/aktuelles/neuigkeiten/267-truppman-1

Wir bleiben somit ratlos zurück. Gerne würden wir die Initiative schwarzer Menschen in Deutschland dazu anhören oder auch von Islamverbänden erfahren, warum Muslimisches Leben in Deutschland sich nicht mit dem Bedienen von Abfallzangen verträgt. Wie immer sichern wir eine ungekürzte und unveränderte Veröffentlichung solcher Stellungnahmen auf diesem Blog zu.

