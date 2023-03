Von WOLFGANG PRABEL* | Nachdem schon im Februar 2019 ein hässlicher Artikel gegen die Holzheizung in der elitären WELT erschienen war, las man heute dasselbe in Grün.

Wissenschaftler hätten herausgefunden, daß die Abgase schädlich seien. Ja, mein Gott, Wissenschaftler hatten auch bewiesen, daß die Juden und die Kapitalisten an allem Schuld sind, sie hatten für die zentrale Planwirtschaft und Kórona gekämpft und alle niedergemacht, die behauptet hatten, daß der Keim aus einem Labor stammen könnte. Sie hatten darauf geschworen, daß die Spritze wirksam ist, keine Nebenwirkungen hat. Wissenschaftler haben was herausgefunden: Lachhaft! Das sind gekaufte Huren der geheimen Weltregierung um Schwab, Soros und Gates, so wie sie früher Prostituierte von Adolf, Josef, Nikita und Leonid waren.

Der Autor des Artikels behauptet, daß Hunderttausende wegen dem Feinstaub der Heizungen umkommen werden. Er verschweigt jedoch, daß Millionen ohne Heizung erfrieren würden. Bei uns im Gebirge gibt es kein Erdgas, jeder zweite Haushalt heizt mit Holz oder Brikett. Das teure Flüssiggas kann sich nur noch die dünne Oberschicht leisten. Es gibt für die meisten nur die Alternative: Holz oder Tod durch Erfrieren.

Wenn die Idioten in Berlin auch noch mit dem Verbot von Holzöfen kommen, müssen sie mit zivilem Ungehorsam hinweggefegt werden, so wie die Inder das mit ihren Kolonialherren auch gemacht haben. Das ausländische Regime in Berlin ist für uns untragbar geworden, der kaputte Paprikajancsi im Gesundheitsministerium sagt alles über das unterirdische Niveau im Regierungsviertel aus. Weg damit!

In Brüssel und Berlin laufen Leute aus der untersten Schublade rum. Der Artikel in der WELT hatte nur konsequent ablehnende Kommentare. Kein einziger Leser war mit dem geistigen Dünnschiß einverstanden. Ich will die zukünftige Regierung mal auf eine schöne Idee bringen: Zeitungen könnten mit 19 Prozent Umsatzsteuer geärgert werden, um sie zur Räson zu bringen. Und mit dem Mindestlohn für Zusteller.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Die Natur auffassen und sie unmittelbar benutzen, ist wenig Menschen gegeben; zwischen Erkenntnis und Gebrauch erfinden sie sich gern ein Luftgespinst, das sie sorgfältig ausbilden, und darüber den Gegenstand zugleich mit der Benutzung vergessen.“ (Geh. Rath v. Goethe)

