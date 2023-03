Gegen alle Fakten setzen die „Grünen“ ihr Programm zur Vernichtung Deutschlands fort. Unterstützt von SPD und FDP innerhalb der sogenannten „Ampel“-Koalition wird durch Robert Habeck, Annalena Baerbock, Steffi Lemke unter dem Vorwand des „Klimaschutzes“ ein Regime der Unfreiheit, Bevormundung, Umerziehung, Deindustrialisierung und der grenzenlosen Staatseingriffe beschleunigt in die Tat umgesetzt, was die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel an Zerstörungswerk bereits in Gang gesetzt hatte. Doch dagegen gibt es auch Widerstand. Deutschlandkurier-Reporter Christian Jung hat sich auf die Reise gemacht und hat Fakten zum Aberwitz der vermeintlichen „Energiewende“ und der damit verbundenen Zerstörung unserer Heimat gesammelt und hat Bürger und Politiker getroffen, die sich dem „grünen“ Wahnsinn entgegenstellen.

