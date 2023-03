Von SELBERDENKER | Seit Jahren lässt man uns nun nicht mehr zur Ruhe kommen. Nach einer politisch gemachten Krise kommt nicht etwa eine notwendige Phase der gesellschaftlichen Erholung, der Normalität, des Aufbaus und der Aufarbeitung, sondern es wird nahtlos immer eine neue Krise veranstaltet, die noch heftiger, noch existentieller als die gerade abklingende erscheint. Dabei wird immer maximaler Schaden angerichtet und unsere Lebenswirklichkeit jeden Tag grotesker. Das liegt nicht etwa an schicksalhaften Ereignissen, es liegt an der Politik derer, die unsere Landsleute an die Macht gewählt oder besser, die wir Deutschen uns weiterhin an der Macht und an den Futtertrögen leisten.

Repräsentative Demokratie?

Unsere repräsentative Demokratie ist zur Beute eines Clubs von etablierten Parteien geworden, die nicht für unterschiedliche Politik stehen, dem Wähler also eine Wahl ließen, sondern die die gleiche Politik nur mit mehr oder weniger schnellen Schritten und Maßnahmen durchzuziehen gedenken. Die Vertreter dieses Clubs bleiben seit Jahren immer gleich. Es sind nicht die Besten, die Klügsten, die da angeblich unsere Interessen repräsentieren, es sind die empor gekommenen Figuren mit den besten Seilschaften, den engsten Verbindungen zu Machthabern in Wirtschaft und Medien, denn Geld und Medienmacht sind in einer unaufgeklärten, zunehmend verblödenden Gesellschaft der wirkliche Souverän.

Internationale Milliardäre und ihre Vereine, die nie gewählt wurden, ziehen die Strippen, üben maßgeblichen Einfluss auf deutsche Medien und Politiker aus, was in einer besagt unaufgeklärten Gesellschaft Macht über das Schicksal von Millionen bedeutet. Darüber nicht nachzudenken, ist bequem, sich dem anzudienen, ist lukrativ. Wer trotzdem noch den eigenen Kopf benutzt, wer kritisch ist und sich entsprechend äußert, wird mit aller Macht bekämpft. Was früher als aufgeklärte Tugend galt, nämlich verschiedene Ansichten zu diskutieren, wurde durch eine überhebliche, stupide „Cancel-Culture“ ersetzt, die weder Tugend noch Kultur ist.

Wir erleben einen Rückschritt hinter die Aufklärung, wie ihn nur totalitäre Gesellschaften gehen, die etwas zu verbergen und deshalb Angst vor argumentativer Auseinandersetzung mit kritischen Menschen haben. Es scheint nicht mehr um die beste Lösung für alle zu gehen, sondern um den reinen Herrschaftserhalt im Sinne eines Clubs von globalen neuen Menschheitsdesignern. Hier zählt nicht mehr der Wert des Argumentes, es zählt allein die „politische Haltung“. Wer diese „Haltung“ signalisiert, bekommt positive mediale Aufmerksamkeit und Zugang zu Steuergeldern.

Politik wird nicht im Interesse des Souveräns gemacht



Andersdenkende sind nicht mehr der zu überzeugende politische Gegner, sondern neuerdings der zu vernichtende Feind. Es wird nicht im Interesse des Souveräns Politik gemacht, sondern im Interesse der „höheren Ziele“ des Clubs. Das spiegelt sich gerade auch in der Außenpolitik wieder, wo Diplomatie ausgeschlossen wird, weil „man mit Putin nicht reden könne“. Unabhängig davon, wer in einem Krieg „der Gute“ oder „der Böse“ ist, muss man doch immer die Folgen für die Menschen im Blick behalten. Die herrschenden deutschen Politiker lassen für die eigene „Haltung“ gerade lieber täglich Menschen sterben, leiden und zahlen, als auf Gespräche zu setzen. Das nutzt nur dem Club und schadet der Mehrheit.

Es ist auch nicht mehr so, dass deutsche Politiker die Interessen der Deutschen vertreten, es ist heute so, dass sie „Haltungen“ zu repräsentieren vorgeben, die sie zuvor medial propagiert und somit selbst als erstrebenswert in die Welt gesetzt haben. Für diese „Haltung“ lassen sie die Deutschen leiden und zahlen. Mit dieser „Haltung“ spalten sie die Deutschen bis tief in die Familien hinein, enteignen ihren mühsam über Generationen erarbeiteten Wohlstand, beschäftigen die Leute mit Angst und internen Kämpfen, während man sie unbemerkt immer weiter in Gehorsam und Abhängigkeit treibt.

Deutschland wird nicht repräsentiert, es wird nutzbar gemacht. Ein Bundespräsident sollte solche Dinge erkennen, ansprechen und verhindern. Der amtierende betätigt sich jedoch als einer der schlimmsten Spalter. Was unter Merkel begann, wird nun durch Scholz‘ austauschbares Gruselkabinett immer weiter getrieben. Das war und ist gegen die Interessen der großen Mehrheit in Deutschland. Man will es jedoch immer noch nicht wahrhaben.

Wie man es mit den Bienen macht…

Die Deutschen scheinen aber momentan noch mit „Haltung“ zufrieden zu sein. Diese „Haltung“ ist wie billiges Zuckerwasser, das man Nutzbienen gibt, weil man ihren Honig haben will. Dabei zerstört man ihre Waben und schädigt teils sogar ihren Nachwuchs.

Damit sie sich nicht wehren, nebelt man sie medial ein. Verunsichert, abgelenkt, gefühlt ständig alarmiert und verängstigt ziehen sie sich in ihren Bau zurück, statt in Massendemonstrationen auszuschwärmen. Die größten Imkerpfeifen sitzen bei ARD und ZDF. Es funktioniert wie bei den Nutzbienen.

Doch wann endet das? Es wird erst enden, wenn das Nutzvolk nicht mehr fleißig und produktiv genug ist, um die Politiker und ihre wahllos ins Land geholte Klientel zu ernähren. Unsere schlechten Imker saugen zwar unseren Honig und bedienen sich dabei persönlich noch kräftig, sie können jedoch dem Nutzvolk nicht ewig schaden.

Um bei der Metapher zu bleiben: Die Hoffnung besteht, dass die verbliebenen deutschen Bienen sich irgendwann eine Königin suchen, die ihnen und nicht dem Imker dient.

