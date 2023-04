Für viele ist sie aufgrund ihrer feministischen Positionen immer noch ein rotes Tuch – aber immerhin: Für eine Querfront, also die Zusammenarbeit linker und rechter Friedensfreunde, scheint sie offener zu sein als ihre Gefährtin Sahra Wagenknecht. Dies wird aus aktuellen Äußerungen der Publizistin und Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer deutlich.

In einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt warf Schwarzer dem Westen vor, einen „Betrug gegenüber Russland“ begangen zu haben. Die streitbare Friedensaktivistin bezog sich dabei auf das Minsker Abkommen von 2015 (Minsk II): Die NATO-Staaten hätten im Widerspruch zu der Vereinbarung keinen Waffenstillstand verfolgt, sondern der Ukraine Zeit verschaffen wollen, um sich für einen Krieg gegen Russland zu rüsten.

Schwarzer wörtlich: „Es ging dem Westen anscheinend nur darum, der Ukraine Luft für die Aufrüstung und Ausbildung ihrer Armee zu verschaffen. (…) Das nenne ich auch einen Betrug, einen Betrug gegenüber Russland.“

Mindestens genauso interessant sind ihre Ausführungen gegenüber der Welt, was die zahlreichen Friedensinitiativen und die möglicherweise geplante Wagenknecht-Partei betrifft. In einer solchen wolle sie sich nicht engagieren, so die Publizistin, die am 25. Februar mit der Linken-Politikerin und deren Ehemann Oskar Lafontaine bei einer viel beachteten Friedenskundgebung am Brandenburger Tor aufgetreten war.

Dass an dieser Demo sowohl linke als auch rechte Gruppen teilgenommen haben, findet Schwarzer „sogar gut“, denn die Kritik am Krieg könne „nicht breit genug sein“, so die Publizistin auf Nachfrage der Welt. Unterschiedliche Auffassungen seien in einer pluralistischen Demokratie selbstverständlich.

Zugleich stellte Schwarzer die herkömmliche Gesäßgeografie in Frage: „Wo fängt ‚rechts‘ an? Und was bedeutet heute noch ‚links‘?“. In Berlin seien „Menschen aller politischen Richtungen“ auf der Straße gewesen. Dafür bekomme sie noch heute Zuspruch von vielen Leuten.

Die jüngsten Äußerungen Schwarzers bestätigen Jürgen Elsässers Darlegungen in der April-Ausgabe von COMPACT, nach denen Schwarzer weitaus offener für eine Querfront ist. Elsässer schreibt:

„Schon im Vorfeld des 25. Februar hatte sich abgezeichnet, dass die Veranstalter nicht genau wussten, ob sie für ihren ‚Aufstand für den Frieden‘ auch breitere Bevölkerungskreise gewinnen oder lieber im linksliberalen Segment bleiben wollten. (…) „Das Hin und Her begann, als AfD-Co-Chef Tino Chrupalla die Petition ebenfalls unterzeichnete – mit Zehntausenden anderen. Wagenknecht ließ sich umgehend vom Spiegel eine Distanzierung abpressen. Ein Sturm der Entrüstung in patriotischen Kreisen war die Folge, die wütenden Kommentare in den sozialen Netzwerken gingen in die Tausende. Kurzerhand zog Lafontaine ein paar Tage später die Notbremse – wobei offenbleibt, ob er dabei auf Eigeninitiative handelte oder in Absprache mit seiner Ehefrau.“

Und weiter:

„Doch der Streit im Organisationskomitee muss hinter den Kulissen weitergegangen sein. Besonders machte einige Leute nervös, dass ich auf COMPACT-TV aufgerufen hatte, zu der Kundgebung auch Deutschlandfahnen mitzubringen. Jedenfalls verkündete Wagenknecht zwei Tage vor dem Großereignis, dass Nationalfarben nicht erlaubt seien, ebenso wenig ‚rechtsextreme Flaggen, Embleme und Symbole‘.“

Ganz anders Schwarzer. Hierzu schreibt Elsässer in COMPACT 4/2023:

„Es gibt ein ganz grundsätzliches Problem der Wagenknecht-Initiative: Sie muss sich in Ermangelung einer eigenen Aktivistenbasis bei der Organisation auf altlinke Kader stützen, die der beißwütigen Antifa in der Regel näherstehen als ihr selbst. Das waren die Leute, die auf uns losgehen wollten, obwohl wir uns ja strikt an die Auflagen – keine Nationalfahnen, keine rechtsextremen Plakate und Transparente – gehalten haben. Ihnen entgegen stand der Versammlungsleiter, der unsere Teilnahme {gemeint ist die Teilnahme von Jürgen Elsässer und seiner 20-köpfigen COMPACT-Mannschaft an der Friedenskundgebung am 25. Februar} zwar zuließ, aber uns nicht gegen die folgenden Pöbeleien helfen konnte, da er über kein eigenes Ordnerpersonal verfügte. Dieser Mann, ein parteiloser Unternehmer aus Ostbrandenburg, kommt aus dem Umfeld von Schwarzer. Ohnedies scheint die Grande Dame des Feminismus wesentlich weniger von der Rechts-Paranoia beeinflusst zu sein als Wagenknecht, vermutlich, weil ihr Umfeld – etwa der besagte Unternehmer – nicht Antifa-verschwurbelt ist und deswegen keinen Druck auf sie ausübt. Schwarzer sagte auf der Kundgebung sogar: ‚Nicht das Volk ist falsch, sondern seine Vertreter.‘ Das böse V-Wort wäre ihrer roten Partnerin nicht über die Lippen gekommen.“

Mit Schwarzers jüngsten Äußerungen in der Welt ist nun wieder neuer Schwung in die Querfront-Debatte gekommen. Gut möglich, dass sie bei der Vereinigung der linken und rechten Opposition gegen die Kriegstreiber eine bedeutendere Rolle spielen wird als die medial gehypte Sahra Wagenknecht.

Im Original erschienen auf compact-online.de