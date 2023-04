„Die Mehrheit der Deutschen will das Ampel-Aus, der Habeck ist raus aus den Top-Ten der beliebtesten Politiker in Deutschland. Die AfD liegt in den Umfragen zwei Prozent höher als die Grünen und befindet sich jetzt in der Rangliste auf Platz drei. Ich will ja jetzt keinen Optimismus verbreiten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass seit dieser Wärmepumpenkiste die Beliebtheit unserer Regierung schwindet. Also bei denen Menschen schwindet, die die ganze Zeit das alles noch OK fanden, wahrscheinlich weil sie von der Politik nicht betroffen waren oder sogar davon profitiert haben. Und genau bei solchen Leuten hatte ich heute einen Kundenbesuch und von diesem Besuch möchte ich euch gerne mal erzählen…“ (Fortsetzung im Video von „HallMack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte HallMacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)

