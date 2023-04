Von ALSTER | „Lieber Herr Tschentscher, danke für Ihre Unterstützung, let’s keep on punching.“ Das stand auf dem roten Boxhandschuh, den Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko dem Bürgermeister von Hamburg überreichte. Klitschko war aus Anlass des ersten Jahrestages des „Pakts für Solidarität und Zukunft“ zwischen Hamburg und Kiew am Montag in die Hansestadt gekommen.

Begleitet wurde er von seinem Bruder Wladimir Klitschko und Tatjana Kiel von der Initiative „WeAreAllUkrainians“. In dem Städtepakt bekennen sich die beiden Städte zu den „europäischen Werten der Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit“ und sichern sich gegenseitig solidarische Unterstützung in Krisensituationen zu.

Die Klitschko-Brüder hatten ihre Boxkarriere in Hamburg begonnen. Nach der erfolgreichen Boxkarriere wurde der ältere Vitali Klitschko 2010 Vorsitzender der neu gegründeten pro-westlichen Partei UDAR (ukr./rus. für Schlag, Fausthieb). Dabei wurde er von Angela Merkel, der Konrad-Adenauer-Stiftung und der EVP (EU-Parlament) unterstützt.

Laut Spiegel-Informationen sollte Klitschko gezielt zum neuen starken Mann in Kiew aufgebaut werden, um so den gewachsenen Einfluss des Kreml zu kontern. Klitschko spielte zwar eine wichtige Rolle beim Maidan-Putsch, aber die allseits bekannte US-Topdiplomatin Victoria Nuland („Fuck EU“) hielt den von EU-Ländern geförderten ukrainischen Oppositionspolitiker Vitali Klitschko für nicht regierungstauglich.

Zu der Zeit umgab sich der inzwischen als Bürgermeister von Kiew gewählte Vitali Klitschko gerne mit Rechtsextremen. Er stellte 2014 einen neuen Polizei-Chef ein, der auch Vize-Kommandeur der Neo-Nazi-Truppe Asow-Bataillon war. Auch Oleg Tiagnibok als Kopf der rechtsextremem Swoboda war ein enger Verbündeter von Vitali Klitschko.

In einem Interview mit Al Jazeera 2016 (ab 6:36 min.) weiß er nichts von den durch Amnesty International angeprangerten jahrelangen Menschenrechtsverletzungen durch rechtsradikale ukrainische Söldner an russischen Menschen. Er weiß nichts, er weiß nur, dass er ein Ukrainer ist.

Der „für uns gegen Putin“ kämpfende Kiewer Bürgermeister konnte nach seinem Bitt-Besuch zufrieden nach Kiew zurückkehren. Der Hamburger Bürgermeister bestätigte ihn in seinem Kampf für Europa: „Die Menschen der Ukraine kämpfen für ihre Freiheit, für ihre Demokratie und ihre Unabhängigkeit, und diesen Kampf führen sie auch für uns alle in Europa“, erklärte der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in seinem Statement der Presse.

Und Norbert Aust, Präses der Handelskammer, versprach Wiederaufbauhilfe. Ein neues Tagesbetreuungszentrum für Kinder soll mit Hamburger Hilfe in Kiew entstehen. Auf dem Spendenkonto seien bisher von Hamburger Firmen und Privatpersonen mehr als 170.000 Euro eingegangen.

Die Hamburger Polizei und Feuerwehr haben Güter aus ihrem Bestand im Wert von knapp 230.000 Euro nach Kiew geschickt: unter anderem fünf Rettungswagen, über 1500 Atemschutzmasken und 1400 Lungenautomaten. Außerdem konnte die Stadt Hamburg medizinische Erste-Hilfe-Kits und Stromgeneratoren im Gesamtwert von 120.000 Euro für Kiew besorgen.

