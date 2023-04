Von GEORG | Ein Volk, ein Land, ein Selenski – so berichtet die deutsche Lückenpresse über die Ukraine. Aber ist die Wahrheit über die Lage in der Ukraine wirklich so einfach? Was denken denn die Menschen dort über diesen Krieg? Gibt es in der Ukraine überhaupt andere Menschen, da die einzigen Ukrainer, über die man in der deutschen Presse liest, immer nur Selenski oder Melnyk heißen? Falls ja, wie ist denn die Meinung des Kiewer Durchschnittsbürgers, ist der vom Häuserkampf um Bachmut genauso überzeugt wie Selenski?

Aber ist der Kiewer Durchschnittsbürger überhaupt repräsentativ? Denkt man in Kiew, Lemberg und Odessa vielleicht ganz unterschiedlich? Nimmt die Zustimmung zu Selenskis Politik vielleicht von West nach Ost und von Nord nach Süd immer weiter ab? Ist die Ukraine also vielleicht politisch doch nicht ganz so einheitlich, wie uns das immer wieder eingetrichtert wird?

Und wenn die Ukraine nicht ganz so einheitlich ist, gibt es da eine politisch organisierte Opposition, zumal das Land angeblich total demokratisch ist? Wenn ja: Warum liest man nie etwas über diese Opposition in der deutschen Presse? Über die Opposition in Russland werden wir ja auch tagesaktuell auf dem laufenden gehalten, warum bringt die Presse also nicht mal ein Interview mit einem Oppositionsführer aus der Ukraine?

Wollen die Ukrainer in ihrer Mehrheit tatsächlich in die NATO, oder ist das eine reine Spukgeschichte? Wollen die Ukrainer in ihrer Mehrheit tatsächlich keine Neutralität? Sind sie wirklich bereit, für dieses Ziel, kein neutrales Land zu werden, bis zum letzten Mann zu kämpfen? Oder sind das alles nur Propagandamärchen eines kleinen Kiewer Machtzirkels, der sein eigenes Süppchen kochen und sich dank der Milliardenhilfen aus dem Westen über seinen privaten Kontostand freuen will?

Was denkt ein ukrainischer Vater, der in irgendeinem Schlammdorf im Osten gerade seinen Sohn verloren hat, über diesen Krieg, flucht der wirklich nur auf Putin? Oder ballt der nicht auch manchmal die Faust in der Tasche, wenn er an die eigene Führung denkt? Flucht der vielleicht sogar auf Scholz, der mit seinen Waffenlieferungen bei Selenski & Co. falsche Illusionen vom Endsieg schürt? Glaubt eigentlich irgend jemand in der Ukraine außer den beiden einzigen Bewohnern, über die wir hier in Deutschland Nachricht erhalten, Selenski und Melnyk, an diesen Endsieg?

Vielleicht ist in der Ukraine tatsächlich alles so, wie uns das von der Presse erzählt wird. Alle sind dort einer Meinung. Wir Deutschen wissen allerdings aus unserer eigenen Geschichte nur allzu gut, wie erfolgreich eine Staatsführung in der Lage ist, gerade in Kriegszeiten Märchen aufzutischen und die Menschen mit Propaganda zu blenden. Deshalb ist in der Ukraine vielleicht doch nicht alles so, wie uns das erzählt wird.

Die Wahrheit liegt vermutlich auch in der Ukraine in der Mitte. Über diese Wahrheit in der Mitte würden wir in Deutschland gern mehr erfahren.

