Von WOLFGANG HÜBNER | Vor einigen Tagen hat der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, Kiew besucht und sich dort mit dem ukrainischen Kriegsminister Oleksij Resnikow getroffen. In den hiesigen Medien wurde Breuers Reise auffällig wenig beachtet.

Deshalb werden auch die wenigsten Deutschen Bilder gesehen haben, in denen Breuer bei seinem Zusammentreffen mit der ukrainischen Militärführung im Kampfanzug zu sehen ist. Diese Uniformierung des obersten deutschen Militärs signalisiert eine deutliche Botschaft: Waffenbrüderschaft mit Kiew.

Nirgendwo wird diese Botschaft so genau und auch so empört registriert worden sein wie in Moskau. Denn selbst für die putinkritische Minderheit in Russland ist es unerträglich, wie ausgerechnet das nur wegen Moskaus einstigem Einverständnis wiedervereinigte Deutschland immer mehr zur Speerspitze der westlichen Kriegs- und Sanktionskoalition gegen Russland wird. Genau das liegt übrigens einmal mehr im amerikanischen Interesse, um nicht allzu sehr in eine mögliche Niederlage der Ukraine verwickelt zu werden.

Nun wird allerdings auch klar, warum Breuer im März 2023 zum Nachfolger des einstweilen in den Ruhestand versetzten Generalinspekteurs Eberhard Zorn ernannt wurde: Die politische Führung in Berlin braucht an der Spitze der Bundeswehr eine ebenso willige Figur wie es Thomas Haldenwang als Chef des zum Systemschutz umgewandelten „Verfassungsschutzes“ ist. Breuer hatte sich 2021/2022 als Leiter des Corona-Krisenstabs im Bundeskanzleramt bewährt, dessen Ziel die bessere Koordinierung und Durchsetzung der umstrittenen Impfkampagne war.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

Like