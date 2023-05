Von CONNY AXEL MEIER | Irland hatte im letzen Jahr bei einer Gesamtbevölkerung von fünf Millionen Einwohnern einen Zuzug von etwa 100.000 Migranten. Diese meist mohammedanischen Migranten, ob legal oder illegal im Land, haben dort das Anrecht auf eine eigene Wohnung innerhalb von vier Monaten. Notfalls werden dafür die eigenen Bürger auf die Straße gesetzt. Das kennt man in noch geringerem Ausmaß auch aus Deutschland.

Es kann daher niemanden verwundern, dass diese Maßnahmen für Kritik sorgen. Dem begegnet nun die Regierung mit einem knallharten Zensurgesetz, das unter dem Hassrede-Narrativ alles verbietet, was gegen den herrschenden Zeitgeist ist. Wörtlich heißt es im Gesetz, dass „alles, was zu Gewalt und Hass gegen Personen und deren geschützten Charakteristika“ führen könnte, verboten ist.

Nicht nur „Hassrede“, also öffentliche Äußerungen, Kommentare und Artikel, sind damit verboten, sondern auch der Besitz von kritischer Literatur, die irgendjemanden nicht passt, weil sie angeblich zu „Hass“ aufrufen könnte. Mehr noch: Es gilt die Beweislastumkehr. Das heißt, wer beschuldigt wird, z.B. ein islamkritisches Buch zu besitzen, muss beweisen, dass er nicht im Besitz davon ist. Ansonsten drohen massive Strafen bis zu zwei Jahren Gefängnis. Dass der Koran damit verboten wird, weil er ja tatsächlich zu Gewalt gegen „Ungläubige“ aufruft, dürfte nicht der Fall sein. Verboten wären dagegen Aufklärungsliteratur zum Islam.. Wer also z.B. ein Buch von Robert Spencer bestellt, der wird abgeholt und ins Gefängnis gesteckt.

Hier der irische Gesetzestext im Orginal.

Elon Musk und Donald Trump jr. haben sich bereits energisch gegen das irische Vorgehen ausgesprochen und sehen darin einen massivén Eingriff in das Grundrecht der Meinungsfreiheit als gegeben an.

Das Verbot von Meinungsäußerungen und kritischer Literatur nebst Beweislastumkehr sind Elemente, die aus Sowjetzetzeiten bekannt sind und im „Ostblock“ bis vor 24 Jahren dort an der Tagesordnung waren. Dieser totalitäre Geist wird nun in Westeuropa wiederbelebt und erstreckt sich auf alles, was die Regierungen als nicht wünschenswert erachten.

Kritik am menschengemachten Klimawandel, am Genderwahnsinn, an der Islamisierung der Gesellschaft, an Heizungs- und Fahrzeugverboten, am Bevölkerungsaustausch, an vorgeschriebenen Essgewohnheiten, am regierungskonformen Russland-Narrativ, am „Great Reset“ und an der Frühsexualisierung von Kindern, sollen nicht mehr stattfinden. Irland ist als EU-Mitglied nur der Anfang. Andere EU-Länder dürften folgen bis letztendlich eine Richtlinie der EU derartige Vorschriften für alle EU-Mitgliedsländer verbindlich macht. Ein Anfang dazu hat Deutschland schon gemacht.

