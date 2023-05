Von MANFRED ROUHS | Ein kleiner kanadischer Produzent von Animationsfilmen, die 3D Epix Inc., hat vor wenigen Wochen einen animierten Kurzfilm bei Youtube veröffentlicht, der in kürzester Zeit weltweit mehr als 1,5 Millionen Aufrufe erreichte. Dabei geht es um unsere fiktive, nicht allzu ferne, als dystopisch angenommene Zukunft.

In der Selbstdarstellung der Produktionsfirma heißt es über diesen Film:

„Er spekuliert über die möglichen Folgen des berüchtigten Great Reset, der medizinischen Tyrannei, der Wake Culture und der grünen Agenda. Alles, was das Weltwirtschaftsforum (WEF) für uns plant.“

3D Epix Inc. trat bislang mit rein kommerziellen Produktionen für Werbung, Fernsehen und Kino in Erscheinung. Der Youtube-Kanal der kleinen Firma, die in einem Einfamilienhaus in Calgary untergebracht ist, zeigte zuvor nur Animationsfilme über die frühe Entwicklung des Lebens auf der Erde, die offenbar weder eine politische noch eine religiöse Botschaft transportiert haben.

Der Film über den Great Reset trägt Untertitel, die bei uns in Deutsch angezeigt werden.

Im englischsprachigen Raum steht uns offenbar noch manche Überraschung bevor. Dort besteht eine spannende Mischung aus Know How und wirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten, die jedes in Europa bestehende Potential in den Schatten stellen. Bislang sprangen von dort kosmopolitische und wirtschaftsliberale Ideen nach Europa über. Das könnte sich in Zukunft ändern.

