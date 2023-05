Von MANFRED ROUHS | In Berlin muss Einiges passieren, bevor die Öffentlichkeit auf einen Messerangriff mit Fassungslosigkeit reagiert. Das gilt erst recht für den multi-kulturellen Bezirk Neukölln, von dem die orientalische Messerkultur schon seit vielen Jahren Besitz ergriffen hat. Dort ist etwa alle sieben Minuten ein Polizeieinsatz erforderlich – zuletzt waren es etwa 200 am Tag, also 72.500 im Jahr. Diese Zahlen veröffentlichte im vergangenen Jahr die „Berliner Zeitung“.

Aber eine Untat, wie sie der 38-jährige Berhan S. am 3. Mai 2023 in Berlin-Neukölln am hellichten Tage beging, ist selbst für die Verhältnisse dieses Horror-Bezirks außergewöhnlich. Der Verbrecher kletterte mit einem Messer bewaffnet über den Zaun einer evangelischen Schule und stach mehrfach auf Hals und Oberkörper zweier Mädchen ein, sieben und acht Jahre jung. Eines seiner Opfer wurde dadurch lebensgefährlich verletzt. 30 Menschen sahen bei der Tat zu. Die Polizei nahm den Angreifer fest.

Eine offensichtlich völlig sinnlose Tat. Täter und Opfer kannten sich nicht.

Jetzt erfährt die Öffentlichkeit, dass Berhan S. schon einmal mit dem Messer zugestochen hat, aber von der Berliner Justiz wieder auf freien Fuß gesetzt worden ist. Im August 2009 stach er offenbar auf seine damals 24-jährige Freundin ein und verletzte sie schwer. Eine Notoperation im Krankenhaus rettete ihr Leben. Trotzdem belastete sie Berhan S. nicht. Ihre Mutter war es, die die Polizei informierte und seinerzeit klarstellte: „Das kann nur er gewesen sein. Er schlägt sie seit acht Jahren, schließt sie zu Hause ein und hat ihr verboten, eine Ausbildung zu machen.“ So berichtet es die „Bild“-Zeitung.

2009 verzichtete die Berliner Staatsanwaltschaft auf eine Anklage gegen Berhan S. 2023 wiegelt die Bildungsverwaltung ab mit den üblichen Parolen: Das Ganze sei ein „absoluter Einzelfall und eine Tragödie“. Die Schulen in Neukölln seien sicher, indessen: „Ein Restrisiko wird man niemals ausschließen können.“ Das berichtet die „B.Z.“.

Der Täter sitzt jetzt in der psychiatrischen Abteilung des Maßregelvollzugs. Er ist mehrfach vorbestraft wegen Körperverletzungen, Drogendelikten, Sachbeschädigung und Schwarzfahren. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagt, es gäbe bei ihm „Anhaltspunkte für eine möglicherweise durch Betäubungsmittel induzierte psychische Erkrankung“. Eine allzu schwere Strafe hat er also kaum zu erwarten.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

Like