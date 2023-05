Von W. SCHMITT | Wäre Deutschland in den letzten 105 Jahren viel erspart geblieben, wenn Kaiser Wilhelm II. nicht abgedankt hätte? Hätte ein Kaiser die Vernichtung der Juden zugelassen? Wäre die Umvolkung Deutschlands in einer Monarchie möglich gewesen? Hätten wir eine derart kaputte Armee, einen derart teuren Beamtenstaat und so viele Staatsschulden, wenn in Berlin die Hohenzollern und mit ihnen die preußischen Werte noch auf dem Thron säßen?

Kurz vorweg: Monarchie und Demokratie sind kein Widerspruch. Großbritannien, Schweden, Norwegen, Dänemark, die Niederlande, Spanien und andere Länder in Europa leben uns vor, dass Monarchie und Demokratie durchaus miteinander harmonieren können. Eine Monarchie ist also nicht von vornherein des Teufels, und sie ist anders als eine Diktatur auch kein direkter Gegenentwurf zur Demokratie. Monarchie und Demokratie schließen sich nicht aus, sondern können sich gegenseitig ergänzen. Wie alles im Leben scheint daher auch das Zusammenwirken von Monarchie und Demokratie vor allem eine Frage der Balance zu sein: Wieviel Monarchie und wieviel Demokratie ergeben letztlich die politisch erfolgreichste Mixtur?

In Deutschland haben wir nun seit 105 Jahren ein Staatssystem ohne Monarchen. Im Rückblick fällt die Bilanz dieser 105 Jahre zumindest im Direktvergleich mit den Monarchien in Europa nicht unbedingt zugunsten der deutschen Staatsform aus. Ein solches Urteil hat natürlich zu berücksichtigen, dass nicht alle dieser 105 monarchielosen Jahre zugleich demokratisch waren. Die Zeit der Hitlerei war es verfassungsrechtlich definitiv nicht, allerdings hätte Hitler die nicht durchgeführten Wahlen von 1937 und 1941 vermutlich mühelos gewonnen. Die 40 Jahre DDR waren zwar verfassungsrechtlich eine Demokratie, de facto aber eine Einparteiendiktatur. Auch hinsichtlich unserer heutigen „Bunten Republik Deutschland“ (Zitat Bundespräsident Wulff) scheint die Frage nicht ganz abwegig, ob unsere gegenwärtige Epoche wirklich demokratisch im Sinne einer „Volksherrschaft“ ist oder ob unsere heutige Staatsform de facto nicht eher einer Art Mehrparteiendiktatur gleicht, in der die verfassungsrechtlich zwar fortbestehende Demokratie in der Praxis durch ein politisches Kartell zumindest stark gelenkt wird.

Aber Thema dieses Beitrags sind nicht die verschiedenen Schattierungen der Demokratie, sondern es sei im folgenden andiskutiert, ob Deutschland unter Beibehaltung der Monarchie des Kaiserreichs heute insgesamt besser aufgestellt wäre. Die Kernfrage lautet also: War die Abschaffung der Monarchie 1918 im Rückblick die wirklich richtige Entscheidung?

Stellen wir uns vor, Kaiser Wilhelm II. hätte 1918 nicht abgedankt, sondern das Kaiserreich der Hohenzollern hätte fortbestanden. Was immer dann geschehen wäre, mit ziemlicher Sicherheit lässt sich zumindest annehmen, dass uns ein Reichskanzler Hitler erspart geblieben wäre. Im Hohenzollernreich hätte es Hitler nie weiter gebracht als bis zum Chauffeur irgendeines niederen Dorfbarons, wenn überhaupt. Ähnliches gilt für die zweite umstrittene Persönlichkeit der letzten 105 Jahre: Angela Merkel, seit 2015 Symbolfigur der totalen Umvolkung. Unter den Hohenzollern hätte man Merkel bestenfalls als Leiterin der Hofkantine eingesetzt, aber einer solch zwielichtigen Gestalt niemals das Amt des Reichskanzlers anvertraut. Beide Figuren, Hitler und Merkel, hätten im Hohenzollern-Reich also keinerlei politische Chance erhalten, beide waren Produkte der Demokratie: An die Spitze der Macht gespült werden solche fragwürdigen Personen nur in Systemen, die auf Demagogie und Klüngelei beruhen.

In einer Monarchie hingegen wird die Macht nicht erklüngelt, über Stimmenkäufe erworben und mit falschen Versprechungen erheischt, sondern sie ist durch die Erbfolge bereits festgelegt. Dadurch ist der Monarch weitgehend befreit von Ränkespielen und kann sich auf seine Arbeit konzentrieren. Zudem ist seine Einstellung zum Land und den Menschen in diesem Land völlig anders: Als Erbe betrachtet er das Land als seinen Besitz, den er wie jeder Erbe eines Betriebs oder Hofs mehren möchte, um den Besitz dann eines Tages in bestmöglichem Zustand an seine Kinder weiter zu vererben. Die persönliche Interessenlage des Monarchen und seiner Familie und die langfristige Wohlfahrt des Landes sind daher eng miteinander verbunden – enger jedenfalls als in jeder anderen Herrschaftsform.

Theoretisch gilt diese enge Verbundenheit zwischen den persönlichen Interessen der Regenten und der Wohlfahrt des Landes auch in einer Demokratie: Die Regenten in der Demokratie, so die Theorie, haben ja ein Interesse daran, wiedergewählt zu werden. Die Ideenlehre der Demokratie folgert daraus, dass demokratische Regenten noch mehr als Monarchen zum Nutzen des Volkes regieren, da sie sonst nicht erneut gewählt werden und somit ihren Status, ihr Einkommen und zahllose weitere persönliche Annehmlichkeiten verlieren. Theoretisch klingt das alles richtig, der Denkfehler aber besteht in der irrigen Annahme, dass das Hauptinteresse der demokratisch Gewählten tatsächlich die Wiederwahl sei. Da die Amtszeit eines Regierungschefs in einer Demokratie – anders als beim lebenslang herrschenden Monarchen – selbst nach mehrfachen Wiederwahlen zeitlich begrenzt ist, ist dieses Amt aus Sicht des Regierungschefs nur ein Job unter vielen anderen. Die Wiederwahl bildet aus der Perspektive des Amtsträgers also keineswegs den Zweck, sondern sie ist eher Mittel zum Zweck. Der wahre Zweck ist die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts. Diesen Lebensunterhalt kann der Amtsträger aber auch bestreiten, wenn er nicht wiedergewählt wird.

Deshalb kann es dem Regenten in einer Demokratie letztlich gleichgültig sein – jedenfalls erheblich gleichgültiger als dem vererbenden Monarchen –, in welchem Zustand er das Land weitergibt, sofern er persönlich nach seiner Abwahl genug Geld zur Verfügung hat. In der gelebten Praxis der Demokratie ist das Amt des Regierungsschefs somit nur ein weiterer Karriereschritt, ein Sprungbrett zur nächsten beruflichen Position als Vortragsreisender, Gazprom-Manager oder Ehrensoldempfängerin. Nach mir die Sintflut, Hauptsache die Kasse klingelt – jeder Regierungschef in einer Demokratie hat dieses Arbeitsmotto irgendwo über seinem Schreibtisch hängen.

Vielleicht ist es auch in Monarchien dem Regenten bis zu einem gewissen Grad gleichgültig, wie es dem Volk ergeht: Die Geschichte der Monarchie ist voll von Herrschern, die Kuchen aßen, während es für das Volk kein Brot gab. Wie wir gerade heute in Deutschland erleben, ist dies in Demokratien aber auch nicht viel anders. Und in entscheidenden Momenten der Geschichte macht der „gewisse Grad“ wohl doch einen kleinen, aber wesentlichen Unterschied: Der Kaiser von Japan – Monarch mit erbenden Kindern – kapitulierte 1945 nach den Abwürfen der A-Bomben sofort. Hitler hingegen – kinderloses Demokratieprodukt – ließ so lange kämpfen, bis das gesamte Land in Schutt und Asche lag. Auch Merkel – kinderloses Demokratieprodukt – sprengte mit ihrer Radikalität alle historischen Dimensionen: Merkels totale Umvolkungspolitik gefährdet Deutschland heute in seiner gesamten Existenz als Land der Deutschen. Kein deutscher Monarch seit Karl dem Großen hätte es je auch nur angedacht, im Reichsgebiet Millionen von Arabern und Türken anzusiedeln.

Im Vergleich zu diesen beiden Produkten demokratischer Herrschaft, Hitler und Merkel, wirkt Kaiser Wilhelm II. also vergleichsweise harmlos: Kaiser Wilhelm II. hat eigentlich nur einen Krieg verloren.

Der Leser mag aus diesen Überlegungen in nachfolgender Umfrage seine eigenen Schlüsse ziehen:

