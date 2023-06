Am Dienstag gab die Münchner Stadtbibliothek den „Dragqueens“ Vicky Voyage und Eric BigClit ein Forum, um „Kindern ab vier Jahren“ aus Bilderbüchern in der Stadtbibliothek in Bogenhausen vorzulesen. Sieben Aktivisten der Identitären Bewegung schafften es trotz massivem Polizeiaufgebot, sich mit einem Transparent ins Gebäude zu schleichen und ihren Protest gegen kindliche Frühsexualisierung auszudrücken.

PI-NEWS sprach mit der IB-Aktivistin Annie Hunecke:

Was ist in Bogenhausen passiert?

Hunecke: Am 13.06. fand in München die erste Drag-Lesung für Kinder ab 4(!) Jahren statt. Dabei lasen grotesk verkleidete Personen aus vom Gender-Wahn verseuchten Büchern vor. Natürlich können wir das nicht unkommentiert stehen lassen und unsere Aktivisten waren vor Ort. Obwohl sich zu diesem Zeitpunkt über 200 Polizisten im Einsatz befanden, konnten wir mit einem Banner bis in die Stadtbibliothek vordringen und haben gezeigt, dass mit genug Überzeugung und Mut allen Widerständen getrotzt werden kann. Für uns gilt weiterhin: Solange diese Ideologen Kinder mit ihren Fetisch-Shows nicht in Ruhe lassen, müssen sie mit unserem Protest rechnen.

Wird es rechtliche Konsequenzen geben?

Hunecke: Es laufen Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch gegen alle sieben beteiligten Aktivisten.

Sie sind im Visier von linken „Anti“-Faschisten. Haben Sie jetzt negative Konsequenzen zu befürchten?

Hunecke: Ich denke persönlich nicht. Sie haben schon alles probiert, aber wir lassen uns nicht unterkriegen.

