„Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen!“ Das sagt uns Friedrich Schiller in seinem zu Unrecht fast vergessenen Drama Demetrius.

Diesen Satz müssen wir auf uns wirken lassen – bei aller Begeisterung über die Umfragewerte der AfD und der FPÖ.

Ja, es ist ein historischer Erfolg, daß die erste authentische Rechtspartei in Deutschland ein symbolisches Fünftel aller Wählerstimmen in Aussicht hat.

Noch besser ist, daß diese Stimmen im Osten sogar so konzentriert sind, daß sich dort auf Landesebene bereits jetzt die Machtfrage stellt. In Österreich ist dazu die FPÖ mit rund 30 Prozent Spitzenreiter und derzeit unerreichbar für die disparaten Mitbewerber.

Versuchte ich in der Phase der Stagnation, die für’s erste hinter uns zu liegen scheint, eher eine Stimme der Hoffnung zu sein, und auch gegen die Themenkonjunktur des Transhumanismus den Bevölkerungsaustausch im Visier zu behalten, sehe ich mich jetzt genötigt, Wasser in den Wein solcher Umfragewerte zu gießen.

Vor wenigen Wochen fand in Österreich die „Österreichische Hochschulwahl“ statt (sogar die Auszählung dieser ÖH-Wahl verpfuschten die Sozialisten – eine Neuauszählung steht an). Die Vertretung der FPÖ, der „Ring Freiheitlicher Studenten“ (RFS) erzielte bei der ersten Auszählung dieser Wahl gerade einmal 2,84 Prozent und ein Mandat. Damit verfügt das rechte Lager an den Hochschulen nicht einmal über ein Zehntel seines Mobilisierungspotentials in der Gesamtbevölkerung!

Dagegen erzielen linke bis offen marxistische Listen zusammen satte 54,76 Prozent, was 31 Mandaten entspricht. In Deutschland existiert die AfD, trotz Studentenverbindungen in allen Universitätsstädten, hochschulpolitisch kaum.

Diese Studentenwahlen bringen keine direkte politische Macht. Sie sind aber ein quantifizierbarer Seismograph der metapolitischen Machtverhältnisse.

Die Folgeschäden des metapolitischen Versagens des Rechtspopulismus zeichnen sich im Wahlverhalten der Akademiker und “Bildungseliten” ab.

2021 wählen 29 Prozent der „Hochgebildeten“ in Deutschland die “Grünen“, oder „Die Linke“ und nur sechs Prozent die AfD.

In Österreich wählten gar 38 Prozent der Akademiker die „Austro-Grünen“ oder die „KPÖ+“.

Eine Wahl-Umfrage unter ARD-Volontären im Jahr 2020 ergab 57,1 Prozent für die „Grünen“, 23,4 Prozent für „Die Linke“ und 11,7 Prozent „Gemäßigte“ für die SPD.

Bei fast allen Umfragen zeichnete sich beim Lehrpersonal der Hochschulen insbesondere in den geisteswissenschaftlichen Fächern ein krasser Linkstrend ab. Eine Umfrage unter „Studierenden“ der Uni Mainz zeigte im Jahr 2013 folgendes Bild:

Bereits damals lagen die “Grünen” in allen Fachbereichen bei weit über 20 Prozent, in den Sozial- und Medienwissenschaften sogar bei über 40 Prozent und erreichten zusammen mit der SPD und der “Linken” überall satte absolute Mehrheiten bis hin zu Zwei-Drittel-Verhältnissen.

Solche Verteilungen ändern sich innerhalb von Milieus nicht sprunghaft. Wir können also davon ausgehen, daß auch heute an Universitäten ein krasser Überhang auf links-grüner Seite vorhanden ist. Die “Piraten” werden natürlich kaum mehr eine Rolle spielen, und die AfD wird diesen freien Platz keineswegs eingenommen haben.

Weiterlesen auf sezession.de…