Im Rahmen des „Kriegs gegen den Klimawandel“ – ähnlich maßlos wie der Krieg gegen den Terror oder ein Virus – werden wir seit dem Green Deal der EU mit der Abkürzung ESG bombardiert, vor allem die Unternehmen. Es steht für Environment, Social und Governance. Unter diesen Schlagwörtern wird mit bunten Verpackungsargumenten wie Klimaschutz, Reduktion von Kinderarbeit und Gleichberechtigung ein System der zentraleren Kontrolle der Wirtschaft gefördert. Was Bürgern als „Social Credit“ mit CO2-Kontingenten und derlei droht, heißt für Unternehmen „ESG“.

Unternehmen sollen de facto genötigt werden, interne Mechanismen zu schaffen, die stets konform mit der aktuellen Woke-Agenda im Westen d’accord gehen, sonst drohen herbe Nachteile bei deren Kapitalbeschaffung. Nun können sie die angepriesenen ESG-Ziele (lies: Verkaufsargumente) glauben oder nicht, de facto aber zielen die EU-Regeln auf mehr EU-Kontrolle über die Unternehmen ab, wobei diese über den Fremdkapitalbedarf, Lieferketten und Gruppendruck durchgesetzt wird. Begutachtet man den Giftcocktail der sechs EU-Regelwerke, das das Fundament zu ESG darstellen, zusammen, wird deutlich: Es wird schwammig geregelt, was die Unternehmen zu tun haben, aber sehr genau, wie sie genötigt und bestraft werden sollen, wenn sie sich nicht an die nebulösen Regeln halten und es geht weniger um die Verpackungsargumente, sondern, wie schon bei Covid, um Kontrolle.

Unternehmen müssen sich um gutes „ESG-Score“ bemühen

Letztendlich sollen einige dubiose Experten der Finanz- und Beraterwelt zusammen mit der unfehlbaren EU-Kommission beschließen, wie die Bewertungen für ESG-Konformität und -Score auszusehen haben. Die großen Unternehmen mit einem hohen Fremdkapitalbedarf leihen sich oft am Finanzmarkt Geld. Eine schlechtere „ESG-Score“ reduziert dabei ihre Konditionen. Die Unternehmen müssen sich also um eine gute ESG-Score bemühen und die ESG-Regeln mit Druck von oben über ihre ganze Lieferkette durchsetzen, denn die ganze Lieferkette zählt für die ESG-Score. Durch diesen Gruppendruck werden dann auch die kleineren Zulieferunternehmen in diesen neo-sozialistischen Strudel hineingezogen. Es ist ein hierarchischer Kontrollmechanismus über Geld und Lieferbeziehungen inklusive Gruppendruck.

Um mehr Druck aufbauen zu können, sollen auch die Möglichkeiten zum einseitigen Kündigen von Lieferverträgen gegeben werden, wenn ein Lieferant ESG-renitent ist. Zudem darf jeder – unter Schutz der „EU-Petz-Richtlinie“ – nun Unternehmen anschwärzen, dass diese angeblich nicht ESG-konform seien. Unternehmen, die bei dem neuesten Regierungs-Klamauk also nicht mitspielen, haben plötzlich zu wenige Transsexuelle im Vorstand, zu viel CO2 auf der Toilette oder ein Kinderarbeitsproblem in Timbuktu. Die ESG-Score soll, wie das unternehmerische Engagement, allumfassend und im Gleichschritt sein, analog der ideologischen Mobilisierung in totalitären Systemen und bezieht zudem indirekte Lieferbeziehungen außerhalb der EU mit ein.

Gegenseitiger ESG-Druck wird innerhalb der gesamten Wirtschaft aufgebaut

So sollen deutsche Unternehmen dafür gegängelt werden, dass Weltbank, IWF und Co. ferne Länder leer geplündert haben. Schelmisch kann man in den EU-Regeln auch nachlesen, dass gerade die Finanzbranche, die weltweit oft den größten Schaden anrichtet, kein besonderes ESG-Schadenspotential habe – Aha!? Auf das zweifelhafte ESG-„Argument“ einer „nachhaltigen Finanzwelt“ soll hier wegen der völligen Widersinnigkeit zu unserem grundlegenden Fiat-Geldsystem nicht eingegangen werden.

Definiert nun die „Wokemacht“ ein neues Gesellschaftsziel über das übliche leere Gerede in den Leitmedien und einer angeblich „öffentlichen Debatte“ – die sie de facto nur autistisch in ihren Medien als Monolog führen – lässt sich darauf wetten, dass es bald unter Social oder Governance auch bei den Unternehmen gefordert werden wird. Environment dreht sich primär nur um den bereits etablierten CO2-Ablasshandel, sprich: Luftsteuer. Und letztendlich soll analog zum geförderten Denunziantentum in Deutschland auch ein gegenseitiger ESG-Druck innerhalb der gesamten Wirtschaft aufgebaut werden.

Institutionalisierte Augenwischerei mit absurden Planzielversprechen

Die EU will durch den ESG-Mechanismus erreichen, dass am Kapitalmarkt auch private Kapitalflüsse in besonders ESG-konforme Firmen „umgelenkt“ werden: Marktwirtschaft? Man darf also raten, welche Konzerne ESG-führend sind, wenn sie sich die zuvor genannten EU-Berater zu Gemüte führen. Ein Blick in die heutigen CO2/ESG-Berichte offenbart die institutionalisierte Augenwischerei mit absurden Planzielversprechen.

Im Grunde ist dieses Klau-Spielchen uralt und es scheint nicht zu reichen, zum Wohle des militärisch-industriellen Komplexes (Klassiker), des pharmazeutisch-industriellen Komplexes (die letzten 40 Jahre) und des klima-industriellen Komplexes (neuester Trick) nur die öffentlichen Kassen durch Verteilen dieser Gelder an die „richtigen“ Firmen regelmäßig zu plündern. Nun sollen auch noch private Kapitalströme in die „Komplexe“ umgelenkt werden und es ist klar, wer in den Profiteurs-Firmen zuvor genannter Sektoren kräftig investiert ist: Anständig, hart arbeitende Finanzgauner aus den USA. In Habecks sogenanntem Graichen-Ministerium kam die Funktionsweise dieses plumpen Tricks (Stichwort: Wärmepumpen) neulich sogar in den Mainstreammedien vor.

Jeder Bürger erhält ein persönliches CO2-Kontingent

Nun, wie betrifft das den Bürger? Erstens droht mehr Arbeitslosigkeit, wenn die deutschen Unternehmen durch den legislativen Bombenterror aus Brüssel zerstört werden. Ob mehr Staatsabhängigkeit durch „bedingungsloses Grundeinkommen“ im Sinne der deutschen Bürger ist, ist äußerst fraglich. Kant sagte einmal: „Alles hat entweder einen Preis oder eine Würde“. Es wird so bedingungslos auf Dauer nicht sein.

Zweitens heißt für Bürger ESG nämlich Social Credit und erwägt zum Beispiel CO2-Konten für den Bürger: Jeder Bürger erhält ein persönliches CO2-Kontingent, wer mehr verbraucht, muss teuer nachkaufen – Urlaub, Steak oder Autofahren ist dann die Devise für Normalbürger. Wer allerdings mehr Geld hat, kann auch mehr CO2 verbrauchen, das ist klar. Aus Luft wird Geld gemacht und der Bürger besser kontrolliert – völlig passend zu unserem (Fiat-)Geldsystem. Bürger und Unternehmen sollen schleichend und im Gleichschritt so in das neue Geld- und Gesellschaftssystem überführt werden.

Social Credit, ESG und digitale Zentralbankwährung gehen hier Hand in Hand, denn leider fußt im Westen das Gesellschaftssystem auf dem Geldsystem, nicht andersherum. Ein neues Geldsystem mit mehr Zwängen erlaubt auch ein Gesellschafts- und Wirtschaftssystem mit mehr Zwängen. Sie können sich daher auch erschließen, ob sie als freiheitsliebende Person digitale Zentralbankwährungen leichtgläubig feiern sollten.

Like