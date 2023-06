Von ALEX CRYSO | In Österreich haben die Schlepper wohl einen ganz besonderen Bezug zum Gaspedal: Nicht nur, dass dort gerne die Geschwindigkeitsbegrenzungen missachtet werden, auch scheint es den Menschenschmugglern völlig egal zu sein, ob Dutzende von Personen mit an Bord sind. Dann gibt es schon mal halsbrecherische Achterbahnfahrten ohne Rücksicht auf Leib und Leben anderer.

Erst am Dienstag war ein Schlepper verhaftet worden, der 15 Flüchtlinge bei sich im Auto hatte und damit in überhöhter Geschwindigkeit von Ortschaft zu Ortschaft heizte. Sowohl Anhalteposten als auch Stoppschilder wurden einfach mal „übersehen“. Bereits jetzt schon war ein Dutzend Polizeiautos im Einsatz, wobei die Verfolgungsjagd auf der A4 fortgesetzt wurde. In der Stadt Neusiedl nahe der ungarischen Grenze passierte es dann und der Schlepperwagen krachte mit dem Fahrzeug eines Postzustellers zusammen. Ein Reifen war zudem geplatzt.

Der Unfallfahrer, der anscheinend belgischer Nationalität ist, konnte umgehend festgenommen werden. In dessen Mercedes Sprinter befanden sich 15 eng zusammengepferchte Asylsuchende, die fortan durch das Zentrum irrten und von der Polizei aufgesammelt werden mussten.

Einzelfall? Nein: Erst vor einer Woche hatte ein 17-jähriger Schlepper aus Moldawien auf der Flucht ein quer gestelltes Polizeiauto gerammt und versuchte dann, zu Fuß übers Feld abzuhauen. Im Beisein von 19 syrischen Flüchtlingen in einem Kastenwagen war der minderjährige Menschenschmuggler mit 180 Sachen über die Straßen gebrettert. Der Vorfall ereignete sich am Grenzübergang Halbturn, der ebenfalls in der Nähe von Neusiedl liegt.

