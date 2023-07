Von MICHAEL STÜRZENBERGER | 25 einsatzfreudige, fachkundige und couragierte BPE-Mitglieder hatten am 24. Juni in Köln an der Mahnwache gegen den Muezzinruf der Bürgerbewegung PAX EUROPA (BPE) auf dem Bahnhofsvorplatz unterhalb des Doms teilgenommen und vier Stunden lang über den totalitären Inhalt des Muezzinrufes und die gefährlichen Bestandteile des Politischen Islams aufgeklärt. Ganz im Sinne der seit 15 Jahren auf diese Weise stattfindenden öffentlichen Aufklärungsarbeit der BPE. PI-NEWS berichtete am vergangenen Donnerstag mit vielen Fotos und Videos über die Höhepunkte dieser bedeutsamen Veranstaltung.

Aber diese vorbildlich für ihren Verein wirkenden BPE-Mitglieder verleumdet Günter Adolf Geuking als „äußerst rechter provozierender und pöbelnder Mob“, der in Köln „rumhampelte“. Sie hätten eine „höchst peinliche, laute und wirklich Abscheu erregende lächerliche Störung“ durchgeführt.

Geuking und sein nur noch zwei weitere Personen umfassender Restvorstand, der eigentlich am 22. April bei der außerordentlichen Mitglieder-Versammlung in Wertheim von 105 der anwesenden 106 Mitglieder abgewählt wurde, sei „von solchen Aktionen peinlich berührt“.

Dieser Geuking, der seit seinem Amtsantritt vor sechs Monaten bei Kritik an seiner Person und seinen Aktivitäten immer wieder cholerisch auftrat, wütend wurde, beleidigte und Vereinskollegen mit strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungs-Erklärungen seines Anwalts überzog, beurteilt diese vorbildliche BPE-Veranstaltung allen Ernstes so:

„Hass, Hetze, Gewalt, rechte Pöbeleien und peinliche Entgleisungen haben in unserer BPE keinen Platz mehr. Keinen Millimeter Platz mehr.“

So zieht der eigentlich am 22. April in Wertheim von 105 Mitgliedern klar abgewählte Günter Adolf Geuking die wichtige Aufklärungsarbeit dieser 25 BPE-Aktivisten, die sich sachlich gegen die Ideologie Politischer Islam sowie seine öffentliche Bekundung durch den Muezzinruf richtet, in den Schmutz. Und verleumdet diese vorbildlichen BPE-Mitglieder zutiefst, die sich bei ihrem Wirken klar an Fakten orientieren und differenziert kritisieren. Als wenn Geuking selber kein Teil dieser hochnotwendigen Aufklärungsarbeit wäre, sondern ein „politisch korrekter“ Gegner aus dem linksgrün orientierten Mainstream, der von den Tatsachen keine Ahnung hat. In diesem Duktus lädt er auf seinem YouTube-Kanal ein Video nach dem anderen hoch. Er ging dabei sogar so weit, Pegida, PI-NEWS und mich in die Rechtsextremismus-Nazi-Ecke zu stecken. Von den abstrusen Kokain-Unterstellungen ganz zu schweigen..

Zum Hintergrund: Seit dem 3. Dezember des vergangenen Jahres, als Günter Adolf Geuking bedauerlicherweise aufgrund der Empfehlung eines BPE-Vorstandsmitglieds zum Vorsitzenden gewählt wurde, ist im Vorstand ein tiefes Zerwürfnis entstanden. Beleidigungen, Verleumdungen und daraus folgende rechtliche Auseinandersetzungen behindern seitdem die dringend notwendige Vereinsarbeit, die Aufklärung über den Politischen Islam.

Am 25. Februar sollte dieser verhängnisvolle Fehlgriff bei der bisher größten Mitgliederversammlung in Würzburg, zu der sich über 160 Mitglieder angemeldet hatten, abgewählt werden. Geuking verhinderte diese Versammlung aber durch einen gerichtlichen Eilbeschluss, den er unter Vortäuschung falscher Tatsachen erwirkte.

Gegen die weitere Mitgliederversammlung am 22. April in Wertheim geht er ebenfalls juristisch vor. Und wenn BPE-Veranstaltungen stattfinden, versucht Geuking diese mit abschätzigen Videos aus seinem pseudo-christlich dekorierten Zimmerchen abzuwerten. So wird die Arbeit der wichtigsten islamkritischen Organisation im deutschsprachigen europäischen Raum seit einem halben Jahr durch eine einzige Person schwer behindert.

In dem 23-minütigen Video (oben) sind die unfassbaren verbalen Entgleisungen des Günter Adolf Geuking gegen verdienstvolle BPE-Mitglieder dokumentiert. Es handelt sich um einen mit zusätzlichen Informationen und Bildern versehenen Ausschnitt aus dem Livestream-Video von Kian Kermanshahi „Auf meinem Radar“ vom vergangenen Donnerstag, das bisher bereits über 9.000 Zuschauer gesehen haben. Darin bespricht der früher 30 Jahre lang sehr engagierte Moslem, der 2017 den Islam verließ und seitdem intensiv mit seinem großen Wissen und seinen Erfahrungen aufklärt, mit mir die beleidigenden Äußerungen, die Geuking gegen aktive Mitglieder seines „eigenen“ Vereins vom Stapel ließ. Es ist Realsatire pur, dass sich so ein Nestbeschmutzer auch noch „Bundesvorsitzender der BPE“ nennt, ohne sich abgrundtief zu schämen.

Unterdessen werden vom am 22. April gewählten „Team Stürzi“-Bundesvorstand mit Unterstützung der Landesverbände Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfald / Saarland die nächsten öffentlichen Aufklärungs-Veranstaltungen in Köln vorbereitet. Am übernächsten Samstag, den 15. Juli, findet unter der Organisationsleitung von Stefanie Kizina und der Mitwirkung vieler engagierter und verantwortlicher BPE-Mitglieder die nächste Mahnwache gegen den Muezzinruf in Köln statt, diesmal auch mit Ton-Unterstützung durch eine Lautsprecheranlage:

Während Günter Adolf Geuking in seinem Zimmerchen wohl schon sein nächstes Schmäh-Video vorbereitet, mit dem er vermutlich dann auch diese weitere wichtige BPE-Veranstaltung zu diskreditieren versucht, arbeiten alle, denen die BPE und ihre hochnotwendige Aufklärungsarbeit am Herzen liegt, mit Hochdruck daran, den halbjährigen Geuking-Alptraum und die damit verbundene Lähmung dieses in Europa einzigartigen Vereins baldmöglichst zu beenden.

