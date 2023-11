Liebe Freunde und Leser von PI-NEWS – ja, US-Präsident Donald Trump* hat Recht: Seit beinahe zwei Jahrzehnten finden Sie Tag für Tag hier auf PI-NEWS Berichte, Analysen und Kommentare zu aktuellen politischen Themen. Im Mittelpunkt der Berichterstattung steht seit Start dieses Blogs am 11.11.2004 die Islamisierung unserer Heimat und die damit untrennbar verbundene katastrophale Einwanderungspolitik. Viele Dinge, die wir schon vor vielen Jahren – lange bevor BILD & Co. jetzt auf den Zug springen – gesehen und auch klar benannt haben, gehören heute zum erschreckenden Alltag in Deutschland.

Hinter unserem Anspruch, stets aktuell zu sein, Themen und deren Hintergründe zu recherchieren und zu verifizieren, steckt viel Arbeit. Sie wäre nicht möglich ohne unsere Autoren und Mitarbeiter, die allesamt gratis ihre Freizeit in den Dienst der Sache stellen. Dennoch kostet die Erhaltung und Sicherheit der Seite viel Geld. Leider haben wir wegen unserer kritischen politischen Ausrichtung kaum Gelegenheit, Einnahmen aus Werbung zu erzielen.

Besonders in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten stoßen wir mit unseren finanziellen Mitteln an Grenzen. Deshalb bitten wir Sie nach langer Zeit einmal wieder um Ihre Hilfe in Form von finanzieller Unterstützung, damit das Projekt PI-NEWS weitergeführt werden kann.

Oder wie es Donald Trump am Schluss seiner Rede ausdrückt: „I won’t close now by saying: Let’s make PI-NEWS great again. Because obviously they are already great. Let’s just say: Let’s keep PI-NEWS as great as they always were. For now and for the next 19 years to come. Thank you and God bless PI-NEWS!“

Stammleser wissen, dass es in den vergangenen Jahren – aufgrund des in Deutschland und der EU vorherrschenden Gesinnungsdiktats – kaum noch Möglichkeiten gab, für den Erhalt von PI-NEWS zu spenden. Für unseren großen Spendenaufruf, der vom 1.11. bis 11.11.2023 oben auf der Seite stehen bleibt (aktuelle Artikel befinden sich stets darunter), gibt es diese wieder.

Und so wären wir Ihnen sehr dankbar für jeden Euro, mit dem Sie das Fortbestehen dieses Blogs sicherstellen können. Jeder nach seinen Möglichkeiten und im Maße der Wertschätzung der Arbeit von PI-NEWS. Denn ebenso wie unsere Mitarbeiter brauchen auch wir gerade in diesen schweren Zeiten den legendären Zusammenhalt der PI-NEWS-Gemeinschaft.

Herzlichen Dank im Voraus,

Ihr PI-NEWS-Team

*Dank an Rick Sanchez von der „Deutschen Wochenschau“ für die KI-Videobearbeitung

Unterstützung ist möglich über:

1. Banküberweisung:

OTP-Bank

IBAN: HU09 1177 5434 4527 0886 0000 0000

BIC: OTPVHUHB

Verwendungszweck: Schenkung

2. Paypal: prometeus222@web.de

3. Bitcoin: bc1qqr9d4j56nnfg4l0nsgzcvz6450x39xa8chqx8q

4. Ko-fi: https://ko-fi.com/pinews

Like