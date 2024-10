Von WOLFGANG HÜBNER | Das Titelbild der November-Ausgabe des linken Magazins „Konkret“ zeigt einen schwer demolierten VW mit Olaf Scholz als Unfallfahrer am Steuer, neben ihm EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als Beifahrerin. Darüber steht: „Deutsch-Europa – Die ausgebremste Weltmacht“. Selten hat die Hamburger Postille so richtig gelegen wie mit diesem Aufmacher. Zwar war die „Gefahr“ eines neuen deutschen Griffs nach der Weltmacht schon immer eine Verrücktheit extremlinker Kreise. Doch hatte Deutschland nach der Wiedervereinigung aufgrund seiner ökonomischen Stärke durchaus die Möglichkeit, Führungsnation innerhalb der EU zu werden.

Aber nachdem Angela Merkel mit der Grenzöffnung 2015 der inneren Zerstörung den Weg geebnet hatte, ist seit dem Beginn des Ukrainekrieges der Motor und Finanzier der EU nicht nur gewaltig ins Stottern gekommen, sondern hat sich selbst zum fast willenlosen Vasallen des bröckelnden US-Imperiums degradiert. Ob das unter Druck und Erpressung aus Washington geschah oder in massiver Fehleinschätzung unfähiger deutscher Eliten, mögen spätere Historiker klären. Tatsache ist: Deutschland samt der in Russenfeindschaft verrannten EU hat international rapide an Bedeutung verloren.

Die im traurigen Zustand eines besinnungslosen Konformismus befindlichen deutschen Leitmedien haben in den letzten Tagen nichts unterlassen, das Treffen der BRICS-Staaten im russischen Kazan in seiner Bedeutung nach Kräften kleinzureden. Denn dieser Triumph sollte Putin nicht gegönnt werden. Doch hat alle Welt gesehen, wie wenig der russische Präsident international isoliert ist. Und Bundeskanzler Olaf Scholz erlebt gerade bei einem Besuch in Indien, BRICS-Gründungsmitglied, wie respektlos sein Land inzwischen behandelt wird.

Die Zeiten ändern sich schnell. Doch nicht zugunsten des sogenannten Westens, in den Deutschland nach der vollständigen Niederlage im Zweiten Weltkrieg erst als BRD, danach auch wiedervereint integriert wurde. Nichts wird in Washington so gefürchtet wie eine Annäherung Deutschlands an Russland. Das würde inzwischen auch eine Annäherung zu der wachsenden Zahl der BRICS-Staaten bedeuten, was im fundamentalen politischen und wirtschaftlichen deutschen Interesse wäre. Stattdessen entscheidet sich die politische Klasse in Berlin für bedingungslose Unterordnung, was die Interessen der USA und Israels betrifft.

Das ist die Entscheidung gegen die Zukunft unseres Landes und Volkes. Noch einmal drohen die Deutschen, die falsche Seite der Geschichte gewählt zu haben. Zwei historische Fehlentscheidungen 1914 und 1939 waren offenbar nicht genug.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

