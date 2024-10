Von PETER BARTELS | Es sollte eigentlich eine posthume Rehabilitierung von Julian Reichelt werden: Kurz nach seiner größten, denkbaren Selbstverstümmelung („Schmeißen Sie Höcke raus, Alice Weidel!“), schickte er seinen Bestman in die Schlacht: Ralf Schuler! Der sollte den besten Mann der AfD, Alexander Gauland, zur endgültigen Hinrichtung Björn Höckes „überreden“. Es wurde ein finaler Schuss in den Ofen …

Womit der nassforsche Reichelt nicht gerechnet hatte: Nach seinem heimtückischen Genickschuss auf den absoluten Thüringer Wahlsieger Höcke (AfD 32,8 Prozent/CDU 23,6 Prozent), liefen ihm im Minutentakt Tausende Follower weg; Reichelt selbst gab noch drei Tage später „über 20.000“ zu. Insider: „Es dürften bis jetzt viele Tausend mehr sein…“. Also musste „Steiner“ Ralf Schuler ran, retten, was nicht mehr zu retten war: Interview mit Gauland, dem greisen aber weisen AfD-Ehrenvorsitzenden.

Schließlich war der gelernte DDR-Bürger Schuler einst Politikchef für eine von Gaulands zwei Zeitungen in Brandenburg. Schuler wurde dann Parlamentschef von BILD, ist heuer Politikchef von NIUS, dem (trotz allem) besten Politik-Portal Europas. Schuler hat bei NiUS ein Magazin, in dem es „hart“, aber wirklich „fair“ zu geht. Was Politiker wie der CDU-Backenaufbläser Bosbach, FDP-Postillon Kubicki und die „Jeanne d’Arc“ der AfD, Alice Weidel, bestätigen können …

„Vogelschiss“ und „Denkmal der Schande“

Da saßen sie sich also gegenüber: Links Alexander Gauland (83), der Übervater der AfD, offensichtlich in Best Shape – rechts Ralf Schuler (59), sein einstiger Ziehsohn; er muss „noch 15 Kilo Gewicht machen“ (bescheiden, wie er ist, verschweigt er die bereits abgehungerten Pfunde, die sein Oberhemd inzwischen zum Kaftan erweitert haben…). Er gibt auch gleich zu, dass er mal in Lohn und Brot bei Gauland stand. Und Gauland gesteht, dass sein „Vogelschiss“ von einst falsch war; er habe halt nur die zwölf Jahre Nazi-Zeit zu den tausend Jahren „ruhmreicher deutscher Geschichte“ in Relation setzen wollen… Dabei habe er die von den Nazis ermordeten sechs Millionen Juden sträflich außer Acht gelassen … Aber auch Höckes „Denkmal der Schande“ sei falsch gewesen, weil missverständlich…

Unerbittlich steuert Schuler nach 31:50 Minuten schließlich auf den Punkt, auf Björn Höcke zu. Ouvertüre ein peinlicher Einspieler von NiUS: Laien-Darsteller Julian Reichelt macht auf Adolf Hitler, streicht sich seine kümmerliche Restlocke (wie angeblich einst Hitler und jetzt Höcke) aus der hohen Stirn… Radebrecht dann das österreichische „Hitler-Rrrrr“ so miserabel, dass dagegen selbst die ZDF-Null Jan Böhmermann für einen Furz von Hollywood mit dem OSCAR geadelt worden würde… Jedenfalls nimmt Schuler diesen mimischen Selbstmord zum Start für die gewünschte (?), erhoffte (?), endgültige Höcke-Hinrichtung von Julian Reichelt. Oder sie doch wenigstens irgendwie mit einem Hauch von Anschein zu vernebeln…

Nicht vor die Wölfe …

Schuler in Kladde: Ist also Höcke ein Nazi? … Muss die AfD ihn feuern? AfD-Übervater Gauland (und langjähriger CDU-Staatssekretär) lehnt sich gelassen zurück (sagt dito Kladde): Björn Höcke kann gar nicht ausgeschlossen werden, weil er sich IMMER korrekt verhalten hat… Er hegt KEINE Sympathien für den Nationalsozialismus … Das wird in ihn reingesehen … Ja, er hätte das „Mahnmal der Schande“ besser unterlassen … Aber ich hätte auch besser den „Vogelschiss“ unterlassen sollen … Er ist ein klarer Demokrat … All diese Vorwürfe gegen ihn sind (vom Verfassungsschutz) konstruiert …Würde man Höcke opfern, würden sie sich sofort einen anderen „Nationalsozialisten“ (in der AfD) ausgucken … Ich halte überhaupt nichts davon, Höcke den Wölfen vorzuwerfen …

Das Interview „Schuler, fragen was ist“ dauerte 51:25 Minuten. Es zeigt, dass Gauland (auch ohne grüne Jagdhund-Krawatte) ein wirklicher Grandseigneur der Politik ist. Wie Helmut Schmidt war und Klaus von Dohnanyi ist. Und – so viel Kollegen-Fairness darf sein: Schuler hat sich auch diesmal nicht verbogen. Reichelt hin oder her…

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.

