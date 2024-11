Von RAINER K. KÄMPF | Simson Suhl – nie stand eine Marke so für das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Spatz, Star, Habicht, Schwalbe und später die S50 Reihe. Mit den Mopeds verbanden wir das Erwachsenwerden und individuelle Unabhängigkeit.

Heute steht sie für viele Erinnerungen an die wechselnde Sozia, die Ferienreise oder das samstägliche Tingeln über die Dorfdiscos. Juliane Freigang hat recht, wenn sie in der Kultmarke eine ostdeutsche Identität verortet.

Das Moped, dessen Liebhaber und ein wenig Ostalgie jetzt aber in die rechte Ecke zu hetzen, wird aller Voraussicht nach den Bogen überspannen und nach hinten losgehen. Wenn Simson-Kult rechts sein soll, werden sehr viele Menschen mit Rechtssein Heimat und zu Hause verbinden.

Mich persönlich freut das, denn es ist ein Meilenstein auf dem Weg, Rechts™ endlich salonfähig zu machen.

Die AfD hat hier ein ausgesprochen glückliches Händchen. Die Erinnerung an die Mopeds und das durch sie empfundene Lebensgefühl dürfte alle ehemaligen DDR-Bürger einen. Unabhängig ihrer politischen Ausrichtung. Und nein, die AfD kann nicht Simson vereinnahmen. Simson hat uns schon vereinnahmt, als es den woken kranken Hass auf alles, was mit Heimat und Vergangenheit zusammenhängt, noch nicht gab. Während den linken Spinnern eine Identität und die Liebe zu Deutschland und den damit verbundenen Erinnerungen suspekt sind, greift die AfD ein Heimatgefühl auf und prägt damit ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Klasse und Danke dafür!

Wenn unsere Mopeds und die durch sie begleitete Jugend jetzt als Rechts™ geadelt werden, ist dies das edelste und höchste Prädikat, das dem VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk „Ernst Thälmann“ jemals verliehen wurde.

Wir alle sind stolz darauf und nehmen diese Auszeichnung als große Ehre entgegen!

PI-NEWS-Autor Rainer K. Kämpf hat Kriminalistik, Rechtswissenschaft und BWL studiert. Er war tätig in einer Anwaltskanzlei, Geschäftsführer einer GmbH, freier Gutachter und Sachverständiger. Politisch aktiv ist Kämpf seit 1986. Als Kommissar in spezieller Stellung im Berliner Polizeipräsidium hatte er Kontakte zum damaligen „Neuen Forum“ in den Anfängen. Er verzichtete darauf, seinem Diensteid zu folgen und folgte lieber seinem Gewissen. Bis 2019 war er Referent einer AfD-Landtagsabgeordneten in Brandenburg. Aus gesundheitlichen Gründen beendete er diese Tätigkeit und befindet sich seither im unruhigen Ruhestand.

