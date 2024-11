Von WOLFGANG HÜBNER | Die USA verlangen von der Ukraine, auch junge Männer ab 18 Jahren als Kanonenfutter an die bröckelnden Fronten gegen Russland zu schicken. Kiew lehnt das bislang ab, um den ohnehin laufenden demografischen Selbstmord des Staates doch noch zu verhindern und die offene Rebellion der immer unzufriedener werdenden Bevölkerung nicht herauszufordern. Und was macht Europa? Es schweigt betreten dazu, dass die Großmacht jenseits des großen Atlantiks einem europäischen Land zumutet, nun selbst seine Jugend zu opfern, weil sich Bidens aggressive Geo- und Kriegsstrategen in Washington total verkalkuliert haben.

Europa schweigt, denn es hat sich vom hohen Norden bis zum tiefen Süden auf Gedeih und Verderb der außereuropäischen Macht USA ausgeliefert. Kein anderer Kontinent auf der Welt ist in größerer Gefahr, erneut zum Schauplatz eines großen, wohl auch atomar geführten Krieges zu werden. Denn darüber sind sich die USA und Russland stillschweigend einig: Wenn es wegen der Ukraine zum offenen militärischen Konflikt zwischen NATO und Russland kommt, dann wird er in Europa ausgetragen, nicht zuletzt in Deutschland.

Das war schon im Kalten Krieg die Perspektive, deren Realisierung nur mit großem Glück und weiseren Staatsführern als heute vermieden werden konnte. Nun aber sind gerade die großen europäischen Staaten und ihr derzeitiges politisches Personal in einem verheerenden Zustand: In Frankreich eine Notregierung, die kurz vor dem Sturz steht; in Großbritannien ein Premierminister, der um die Gunst von BlackRock bettelt; in Deutschland eine gescheiterte Regierung, der nichts Gutes folgen wird; in Italien eine gekaufte „Rechte“ mit Rekordverschuldung; in Polen neuerliche Großmannssucht mit EU-Subventionen; Spanien meldet immerhin viele Touristen.

Und in Brüssel geht es weiter mit der russenhassenden Kapitalmarionette Ursula von der Leyen. Die größte Absurdität des idiotischen europäischen Kotaus gegenüber amerikanischen Supermachtinteressen ist nun die Angst vor den Folgen von Donald Trumps bald beginnender Präsidentschaft. Was ist, wenn die eilfertige Unterwerfung des alten Kontinents von einem wie auch immer gearteten Deal zwischen Washington und Moskau blamiert wird? Wie soll dann das zerstörte Verhältnis zur traditionell unverzichtbaren europäischen Macht Russland wieder geheilt werden?

Deutschland hätte mit seiner Mittellage und der noch vorhandenen ökonomischen Stärke die beste Position dazu. Doch mit Gestalten wie Merz, Pistorius und Habeck an der Spitze?

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Im Übrigen gilt: „Wer CDU wählt, wählt Krieg!“.

Like