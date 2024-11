Von PETER BARTELS | Rumble in the Jungle: Donald Trump (78) versus Kamala Harris (60)! And the Winner is … the Democracy! Ein meckerndes Lachen allein reicht auch in Amerika nicht mehr als Antwort auf Fragen, die Wähler wirklich auf den Nägeln brennen…

Es sollte eine Nacht der langen Messer für den am Ende siegreichen alten, weißen Mann werden…. Es wurde ein Morgen der langen Gesichter für alle, die für Frauen sind, die hysterisch Lachen statt Antworten zu geben … Die nicht in Wahrheit nicht mehr wissen wollen, was Männlein, was Weiblein ist, Hauptsache schwul oder divers; heute so, morgen so… Die nicht mehr wissen wollen, was Vater, Mutter, Kind, Familie ist, Heimat, Vaterland. Was und wer Gott ist. Sie sind dumm wie Brot …

Dabei hatten die halbamtlichen deutschen Staatsmedien wie zur finalen Schlacht von Armageddon mobil gemacht: Die ARD „zum Bleistift“ flog extra den smarten „Tagesthemen“-Anchorman Ingo „Zampano“ Zamperoni auf Gebührenzahler-Kosten ins teure Washington ein … Das ZDF reanimierte ebenso extra, den seltsam früh vergreisten „heute-journal“-Jammerer Claus Kleber (69) aus der Renten-Walhalla… Drumherum viel eilfertiges Gedöns in linientreuem Blau, dem „Grün“ der US-Demokraten.

Blecherne Lachkrämpfe …

„Kopf an Kopf!“ – das war diesmal der Weckruf, der auch die allerletzten „Democrats“ zur Wahlurne peitschen sollte. Vorbei an den blechernen Lachkrämpfen der nervtötenden „Staatsanwältin“ Kamala Harris … „Sicher ist sicher!“ Und so raunten die „Journalisten“ von ARD, ZDF, WDR, NDR und Deutschlandfunk bis weit nach Sonnenaufgang um 7:30 Uhr verzweifelt von noch kommenden, rettenden Harris-Wählern, die, wie einst Hitler von General Wenck und seiner 12. Armee, Berlin von den Russen entsetzen (befreien) sollte. Doch die „Blauen“, die endlich die vier Swing-States für die Demokraten holen sollten, kamen nicht. Oder waren längst zu den Republikanern übergelaufen. Und dann fiel mit North Carolina der erste der vier „Swing States“ an die Republikaner…

Und die Nacht der langen Messer für Donald Trump endete mit dem Morgen der langen Gesichter für Kamala Harris… Mit erstarrter Miene mussten nun auch endlich die Medien-Murkser von ARD und ZDF zähneknirschend zugeben, was Fox-News längst exklusiv posaunt hatte, endlich auch CNN das „Trüffelschwein“ der Medien-Mogule für die Demokraten bestätigte: Donald Trump wird mit großem Vorsprung der 47. Präsident der USA.

Vive la Chance!

Und schon hüsteln Trumps Todfeinde von gestern verlegen ihre Glückwünsche ins Morgen. Die deutsche „Außenminister/in“ und Trampolin-Springerin Annalena Baerbock (43), Sozen- „Kanzler“ Olaf Scholz (66), der gerade mit „seiner“ Regierung hoffentlich endgültig zu scheitern droht… Und der größte Wendehals der deutschen Geschichte („Ich bin der Markus!“), Söder (57), der in Wirklichkeit kein Bayer, sondern ein Frrranke ist, der in seinen frischen Bart labert: “Natürlich bleiben die USA unser wichtigster Partner… Aber es weht ein anderer Wind… Wir müssen uns deutlich mehr anstrengen!“

Da schaust, Donald. So ist er halt, der Markus. Gut, dass Deine Altvorderen aus der Pfalz stammen… Viele Deutsche reden nicht so geschwollen daher wie der Söder, der sogar Bäume umarmt statt seine Frau. Die Deutschen hissen lieber die US-Fahne, manche sogar die Russen- und die Ungarn-Fahne dazu. Fahnen-Esperanto übersetzt: Amerika, Russland und Ungarn machen Frieden in der Ukraine. Für Europa. Und dann für Israel… „Vive la Chance!“

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.

Like