Von PETER BARTELS | Auf dem europäischen Kontinent herrschte Frieden … Dann das Attentat in Sarajevo … Nur 37 Tage später befindet sich Europa im Krieg … 65 Millionen Soldaten, 20 Millionen Tote, 21 Millionen Verwundete, drei Reiche zerstört… Der Große Krieg begann, noch ehe die ersten Schüsse fielen … So etwa beginnt Christopher Clark in seinem Vorwort zum Bestseller „Die Schlafwandler – wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog“…

Diese Völkerschlacht ist bis heute nicht beendet – wir stehen unmittelbar vor dem Dritten Weltkrieg. Und wie damals im Sommer 1914 gibt es heute, im Herbst/Winter 2024 die „Falken“, jene Sesselfurzer in den Redaktionen und auf den Rängen der Politruks, die – mit Sieges-Schaum vor dem Maul -, nach „Bomben auf Engeland“ geifern, Neusprech: „Taurus auf Moskau“…

Und es gibt die „Friedenstauben“, die warnend vor dem Ende der Welt gurren, murren, knurren, von der Apokalypse barmen und warnen, mit der Erinnerung an die Weltkriege Eins und Zwei mahnen … Matthias Matussek, Roland Tichy, Marc Friedrich, Henryk M. Broder, Mathias von Gersdorf, Max Otte, Björn Höcke, Roger Köppel um nur einige von unendlich vielen zu nennen …

Die „Falken“ und selbst ernannten Generäle mit dem Marschallstab im schwarzen, gelben, vor allem grünen Tornister: Friedrich Merz, Roderich „Oberst“ Kiesewetter, Marie-Agnes „Zack“, pardon: Strack-Zimmermann, keifende Front-Frau der siechen FDP, eine Art Marketenderin für den Waffenschmied Rheinmetall, der Grüne Anton „Zottelhaar“ Hofreiter. Der würde offenbar am liebsten persönlich auf einer Taurus-Rakete (1 Mio Euro!) zum Kreml reiten.

Wenn, ja wenn da nicht der Lügenbaron Münchhausen gewesen wäre, der sich auf seiner Kugel offenbar schon den Lügen-Arsch verbrannt hat …

Uuund wenn dieser unsäglichste Kanzler aller Zeiten, Olaf Scholz, nicht wäre, der frühere Erz-Kommunist, nun Kanzler aus Verlegenheit; laut Reichstag-Flurfunk hatte die SPD seinerzeit in die Runde gefragt: „Wer will Kanzler?“. Und alle waren husch-husch auf den Bäumen. Nur Olaf konnte sich mal wieder an die gerade gestellte Frage nicht „erinnern“, soll stattdessen: „Ja, bitte…“ gesagt haben. Und da war er eben „nun mal da“.

Und mit Deutschland gehts seitdem rasant Richtung Abgrund. Kein Wunder bei solchen „Anschiebern“ wie Rooobääärt Habeck und Gewicht Macher/Innen Ricarda „Tönnchen“ Lang. Aber da „dat Olav“ im Kalten Krieg einst von seinen Sowjet-Genossen nur „Njet“ gelernt hatte, sagte er zum Taurus-Flehen seiner Ampel-Genossen auch stets nur „Njet“ … Zum Ärger von Merz, dem „ledergesichtigen“ und „hühnerbrüstigen“ (Matthias Matussek) Mauersegler der CDU.

Gottseidank! Sonst wäre auf Ramstein, dem US-Atombomben-Depot der USA, längst die erste Bombe der Russen eingeschlagen. Was dem Sauertopf aus dem Sauerland offenbar völlig egal wäre. Klar, das „Ledergesicht“ ist ja Blutsbruder der „Blackrocker“. Und die machen vorher Kohle mit dem Krieg (billiges Land) und nachher mit dem Frieden (noch billigeres Land uuund Wiederaufbau, siehe Ukraine, wo sie sich schon 40 Prozent der Kornkammer des Landes unter den Nagel gerissen haben. Und so einer will Kanzler werden?!? Dann lieber den Vergesslichen von den Sozis. Die AfD wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, würde sie Kriegstreiber wie Merz wählen. Was er übrigens auch ablehnen würde: “Zufallsmehrheit“…

Hoffnung von der Journaille? Vergessen Sie es. Die feuerte schon vor dem ersten Weltkrieg die Massen an, die dann ihre Soldaten mit Kreissägen (Strohhüten), Blumen und klingendem Spiel zum Sterben schickten: “Weihnachten seid ihr wieder da, Hurra! Hurra!“ Sie waren dann wieder da, vier Jahre später, die zerlumpten Reste einer geschlagenen Armee, ohne Arm, ohne Bein, ohne Hoffnung. Das Tor sperrangelweit offen für die deutsche „Endlösung“…

Heute feuern die „Journalisten“ von ARD, ZDF, DEUTSCHLANDFUNK, BILD, SPIEGEL, STERN, ZEIT, SÜDDEUTSCHE, FAZ als „Laptop-und Laber-Krieger“ wieder die Massen an. Nicht mehr fürs Vaterland (das haben die „Vaterlandslosen“ nie gehabt). Nein, für Männer, die sich zur Zeit als Frau fühlen, für Männinnen, die endlich auch mal im Stehen pinkeln wollen, ohne sich die Beine nass zu machen…

Und so drohen sie der Atommacht Russland mit Taurus-Raketen auf den Kreml. An der Spitze der heulenden Meute CDU-Chef Merz, eine Art Ritter der Kokosnuß. Seine gewaltige Truppe? Etwa 180.000 Mann/Männinen (Montag ab 7h bis Freitag 12h). Aber dafür sind die paar noch nicht ganz verrosteten Panzer von EU-Bossin Ursula von der Leyen für Schwangere „passend“ gemacht worden. Die Franzosen? Rund 200.000, die Engländer etwa 60.000. Die Russen? 1,32 Millionen … Bald ist wieder Weihnachten!

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.

