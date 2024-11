Von HARLEY SCHLANGER | Die Spannungen zwischen den US-NATO-Streitkräften und Russland haben in den letzten Tagen ein alarmierendes Niveau erreicht. Teilnehmer beider Seiten berichten von eskalierenden Vorfällen, darunter den Abschuss von US- und britischen Langstreckenraketen auf russisches Gebiet. Diese Eskalation wurde am 17. November leichtfertig von der Biden-Administration genehmigt. Zwei Tage später folgten Angriffe mit US-ATACMS-Raketen, die von US-NATO-Personal gesteuert wurden, auf Ziele in der russischen Region Brjansk. Kurz darauf schlugen britische Storm-Shadow-Raketen in der Region Kursk ein.

Als Reaktion darauf unterzeichnete Präsident Putin eine neue nukleare Doktrin und führte eine neue hypersonische Mittelstreckenrakete namens „Oreschnik“ ein. Diese Entwicklung schockierte westliche Beobachter, obwohl einige die Gelegenheit nutzten, um erneut zu behaupten, Putin bluffe mit seiner Entschlossenheit, die russische Souveränität notfalls durch Nuklearwaffen zu verteidigen.

Für viele Trump-Anhänger mit militärischem oder nachrichtendienstlichem Hintergrund ist klar: Wer auch immer Biden kontrolliert, nutzt ihn, um Trump zu zwingen, sein Versprechen zu brechen, den Krieg zu beenden. Biden scheint kein Problem damit zu haben, das Leben von Millionen Amerikanern durch einen möglichen Nuklearkrieg zu riskieren, um seinen persönlichen Groll gegen Trump auszuleben. Die zentrale Frage bleibt: Wer wird sich diesen Kriegstreibern entgegenstellen? Wer wird den Amerikanern die Wahrheit sagen?

Diese Entwicklungen standen im Mittelpunkt der wöchentlichen Zoom-Konferenz der International Peace Coalition (IPC). Obwohl offensichtlich ist, dass Biden den Krieg gegen Russland eskaliert, um den Übergang zur neuen Trump-Administration zu behindern, bleiben viele MAGA-Anhänger angesichts von Bidens Verrat still. Die IPC trifft sich seit fast 20 Monaten wöchentlich, um eine dramatische Wende weg von Bidens Kriegspolitik zu fördern. An diesen Sitzungen nehmen Teilnehmer aus bis zu 40 Nationen teil, darunter Experten aus Militär, Geheimdiensten, Politik und Wissenschaft.

Eindringlicher Appell von Scott Ritter

Den Ton der letzten Sitzung setzte der ehemalige UN-Waffeninspekteur und prominente Anti-Kriegs-Aktivist, Scott Ritter. Ritter, der nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion an der Abrüstung der ukrainischen Nuklearstreitkräfte beteiligt war, begann mit einer düsteren Warnung: „Wir sind näher dran als je zuvor, dass Nuklearwaffen wieder eingesetzt werden. Wir stehen buchstäblich an der Schwelle eines Nuklearkriegs. Das ist keine Übertreibung, und ich bin nicht hier, um Ihnen Angst zu machen. Aber wenn wir nichts dagegen tun, werden Sie sterben.“

Ritter erklärte, dass Russland nach den jüngsten US- und britischen Raketenangriffen bereits das Recht hätte, gemäß seiner neuen nuklearen Doktrin Nuklearwaffen einzusetzen. Russland habe darauf verzichtet, aber die Schwelle sei bereits überschritten. Er zitierte die provokante Aussage des US-Admirals Buchanan, dass Amerika bereit für einen Nuklearaustausch mit Russland sei, und fragte: „Wissen Sie, was das bedeutet? Das bedeutet Nuklearkrieg.“

Ritter betonte, dass Russlands neue Oreschnik-Rakete speziell dafür entwickelt wurde, NATO-Ziele in Europa zu treffen. „Russland hat gezeigt, dass es bereit ist, jedes Ziel in Europa anzugreifen, falls Europa ihnen einen Grund dazu liefert.“

Aufruf zum Handeln

Ritter forderte die Teilnehmer auf, aktiv zu werden: „Ich denke, wir haben nur eine Chance, diesen Nuklearkrieg zu stoppen. Der gewählte Präsident (Donald Trump) muss sich sofort engagieren, die Biden-Administration anprangern und mit dem amerikanischen Volk sprechen.“ Trump habe deutlich gemacht, dass er den Konflikt in der Ukraine beenden wolle. Doch jetzt, da Trump die Wahl gewonnen habe, versuche die Biden-Administration, diese Bemühungen zu sabotieren.

Er rief dazu auf, am 7. Dezember in Washington D.C. an einer Demonstration teilzunehmen, um „Nein zum Nuklearkrieg“ zu sagen. „Wenn Sie nicht wütend oder verängstigt sind, sind Sie nicht menschlich. Sie sind bereit für einen Nuklearkrieg. Wir müssen das stoppen.“

Das Justizministerium unter Biden hat versucht, Ritter zum Schweigen zu bringen, bislang ohne Erfolg. Vor vier Monaten wurde ihm die Ausreise zu einer Konferenz in St. Petersburg verweigert, und sein Pass wurde beschlagnahmt. Einige Tage später wurde sein Haus von Bundes- und Lokalbehörden durchsucht, die seine Computer, Telefone und Notizen beschlagnahmten, ohne eine Erklärung abzugeben. Ritter zeigt sich jedoch unbeirrt und verweist auf seinen patriotischen Pflichtgeist: „Ich werde mich nicht vor den Zensoren beugen.“

