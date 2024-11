Ein Medienkonzern erhält in den letzten Jahren 36 Millionen Euro Steuergelder vom Staat und dieser bekannte Medienkonzern greift dann man mit einer hanebüchenen Story regierungskritische YouTuber an. Sie meinen, dass diese Zustände nur in korrupten Staaten in Südosteuropa oder Afrika passieren könnten? Leider nein, dies passiert genau jetzt im besten Deutschland aller Zeiten. Den gesamten Skandal hat der Bestsellerautor Stefan Schubert („Der geheime Krieg gegen Deutschland“) auf seinem neuem YouTube-Kanal „Schuberts Lagemeldung“ in gewohnt scharfzüngiger Weise auseinandergenommen.

