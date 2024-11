Von WOLFGANG HÜBNER | Die Reaktionen in Deutschland nach dem erneuten Wahlsieg von Donald Trump in den USA zeugen von einer noch immer ungesunden, weil übertriebenen Fixierung auf die Großmacht jenseits des Atlantiks. Herrschen hierzulande auf der linksgrünen Seite des politischen Spektrums Ablehnung, Angst und auch unverhohlener Hass gegen den künftigen amerikanischen Präsidenten vor, so gibt es auf der rechten Seite eher Begeisterung, Hoffnung und große Erwartungen. In der sogenannten Mitte lässt sich mit Unlust gemischte Verunsicherung im Hinblick auf die kommenden Jahre mit Trump erkennen.

Das sind nicht die Reaktionen einer selbstbewussten Nation. Die ist Deutschland im Verhältnis zur USA allerdings auch ganz und gar nicht. Schon deshalb nicht, weil die USA faktisch immer noch auch die einzige verbliebene Sieger- und Besatzungsmacht im Schlüsselstaat Europas sind. Dass sie diese Rolle mit der Zustimmung fast der gesamten einheimischen politischen Klasse und wohl auch der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland haben, ändert an den Tatsachen nichts.

Trumps wirklichen Probleme liegen im eigenen Land

Es ist kaum anzunehmen, dass die USA unter Trump an diesem Status etwas ändern wollen. Auch das mittlere und linke politische Spektrum zwischen Flensburg und Konstanz wird unter der Bedingung tagtäglich heftig geschürter Russenfurcht am amerikanischen Besatzungsstatus nicht rütteln wollen. Trump, dem die multimedial geschürte Unbeliebtheit im Land seiner Ahnen wohlbekannt ist, wird sich die offizielle atomare „Schutzfunktion“ Amerikas teurer als bislang bezahlen lassen. Wer dem Wahn verfallen ist, Moskau lauere nur auf die Eroberung und Unterwerfung von Buntland, wird den Preis gerne zahlen müssen.

Trump dürfte zwar nicht darauf verzichten, Deutschland mit höheren Militärausgaben und Zöllen zu piesacken, aber seine wirklichen Probleme liegen im eigenen Land und der Weltpolitik. Denn die USA sind eine innerlich zerrüttete, wirtschaftlich abgestiegene, strategisch überdehnte Supermacht. Diese mag sich noch gegen die kommende Multipolarität auf dem Globus wehren, verhindern könnte sie das aber nur mit einem Krieg, der nur Verlierer hätte. Gerade deshalb sollte die deutsche Rechte alles daransetzen, sich endlich aus der Abhängigkeit von den USA zu lösen.

US-Raketen gefährden unsere nationale Sicherheit

Konkret steht daher entschiedener Widerstand gegen die Stationierung neuer US-Raketen in Deutschland an. Dabei darf die Zusammenarbeit mit der Wagenknecht-Linken nicht gescheut werden. Ob unter Biden oder nun Trump: Diese Raketen gefährden unsere nationale Sicherheit statt ihr zu dienen. Auch die US-Stützpunkte in Ramstein, Garmisch-Partenkirchen und anderen Orten tun das. Das lässt sich aber nur bewirken, wenn das deutsche Verhältnis zu Russland wieder geheilt wird.

Wenn Trump die Normalisierung zu Moskau für die USA schaffen sollte, gibt es jeden Grund für die deutsche Politik, das auch zu tun. Wenn Polen, Balten und den herabgewirtschafteten, ewig kriegslüsternen Briten das nicht gefallen sollte – für Deutschland und die EU wäre es eine neue Perspektive. Und Donald Trump könnte sogar der westliche Gorbatschow werden. Die Weltgeschichte liebt solche Überraschungen – allerdings leider auch ganz andere.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Im Übrigen gilt: „Wer CDU wählt, wählt Krieg!“.

