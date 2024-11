Von PROF. HARALD WEYEL | Kurz vor dem 11. November (1988) war es, als wir von Südfrankreich nach Paris fuhren mit einem dreifarbigen VW Polo ohne weitere TÜV-Chancen. Der Eisenbahnwagon in Compiègne dürfte bequemer gewesen sein (1918). In Paris waren dann viele Straßen gesperrt oder zur Sperrung vorbereitet, Prinz Charles würde zum offiziellen Staatsbesuch kommen. Schon vorher waren uns in den kleinsten Dörfern die Gedenksteine an die Gefallenen des „Grande Guerre“ aufgefallen, in kleineren Städtchen oft zu Kunstwerken stilisiert. Und bis heute ist dieser Tag ein (weltlicher) Feiertag, insbesondere bei Franzosen und Briten. Ein Tag des „Waffenstillstands“ (und „Sieges“!), bei den US-Amerikanern der „Veteranentag“. Bei den Deutschen geht dann halt bestenfalls die (Vor-)Karnevalssaison los.

Die Lektionen des „1. Weltkriegs“ sind jedoch aktueller denn je, wenn wir nur wollen, lernen wir hier alles, was man über immerwährende Realpolitik einerseits und immerwährende Scheinheiligkeit andererseits nur wissen kann, nämlich: Wie aus den 14 Punkten eines US-Präsidenten Wilson als akzeptierte Friedensgrundlage 440 Artikel eines „Versailler Vertrags“ usw. werden können. Denn schon bei der Geburt des neuzeitlichen „Völkerrechts“ — und der Idee der Souveränität —, etwa mit der Etablierung des „Seerechts“ (Hugo Grotius) und einer „3-Meilen-Zone“ klargemacht wurde: Das nationale Recht reicht letztlich nur so weit, wie die Kanonen schießen können!

Schon einer der berufensten kritischen Zeitgenossen wie der französische Marschall Ferdinand Foch, klassifizierten diesen „Vertrag“ von 1919 eher als einen Waffenstillstand auf bestenfalls 20 Jahre; der britische Verhandlungsführer John Maynard Keynes schmiss hin in Paris, als er merkte, dass kurzsichtige Rachsucht und Habgier und keine Logik der Verständigung das Geschehen bestimmte, die Kuh, die gemolken werden sollte, schließlich erstmal geschlachtet wurde. Die Unterzeichnung des „Vertrages“ wurde durch Fortsetzung der durchaus auch „völkerrechtswidrigen“ englischen Seeblockade bis in den Sommer 1919 hinein erzwungen. Mit in der Folge bis zu 800.000 Quasi-Hungertoten in Deutschland überstieg diese Zahl sogar diejenige der deutschen Toten im alliierten Bombenkrieg des dann „2. Weltkriegs“.

Durchaus sah im Nachhinein der ein oder andere Akteur das gewisse Unrecht ein, was damals den Verlierern widerfuhr — aber keiner sollte je ganz von seiner Beute ablassen. Das Weimarer Reich erfuhr jedoch einiges an Revision oder gar Wiedergutmachung, und die (inter)national eingebrockten weltwirtschaftlichen Verwerfungen taten ein Übriges, um eine gewisse Re-Normalisierung einzuleiten. Bis auf die sogenannten „Kolonialmandate“ und „Grenzfragen“ schien vieles geregelt — außer auch und eigentlich bis in unsere Tage hinein: die selten bis nie thematisierte Frage des Abschneidens einer eigenständigen deutschen Rohölversorgung. Damals Folge der Zerschlagung auch des Osmanischen Reiches und der nonchalanten Enteignung der „Bagdadbahn“, die nicht mal vertragliche Erwähnung fand.

Das amerikanische „Hoover-Moratorium“ jedoch fror wenigstens die Reparationen vorerst ein und sogar die „Olympischen Spiele“ wurden ans Reich von Weimar vergeben — wirklich profitieren sollten davon aber dann nur das so modern doch völlig kultur- und traditionszersetzende NS-Deutschland. Bei allen realpolitischen Erfolgen oder gar Teilrechtfertigungen im ein oder anderen nicht-verbrecherischen Bereich, sollte die NS-Herrschaft letztlich ein einziges innen- und außenpolitisches Fiasko werden. Und sie sollte ein Rest-Deutschland hinterlassen, an dem sich fürderhin auch der kleinste und schwächste unter den alten/neuen Siegern gütlich tun konnte. Der politische und militärische Amoklauf der damaligen „neuen Deutschen“ (und sein Ausgang) verhinderten in der Folge nicht nur eine vollständige Re-Normalisierung der (inter)nationalen Dinge, sondern schrieb sämtliche Anomalien fester denn je, gab jedwedem Übergriff eine scheinbar „moralische“ Rechtfertigung und bestimmt das Narrativ bis heute.

Seriöse deutsche Politiker „kämpften“ nach 1945 durchaus in Richtung einer „Normalisierung“, von der sie quasi als Kinder eines Reiches von Kaiser und Weimar noch eine gewisse integre Vorstellung gehabt haben mögen. Die nach ihnen kamen, kannten nichts als Anomalien, die sie offenbar mehr und mehr internalisierten. Und es scheint, dass, beginnend mit den „Alt-68ern“ (und vorläufig endend mit den Soja-Kids oder so), sich eine regelrechte „Kapo“-Mentalität der Mainstream-Berufspolitiker, ihres Vor- und Umfelds sowie wohl auch all ihrer Wählerschaften breitgemacht hat. Sich letztlich innerlich oder heimlich „gefühlt“ doch nicht abfinden wollend mit den schlussendlich krachenden Niederlagen der Väter, Groß- und Urgroßväter. Sie stilisieren sich zu den neuen Weltkriegern einer Pseudo-Hochmoral, in deren scheinheiligem Auftrag sie nun die eigentliche Hauptarbeit erledigen (à la: „Wollt ihr das totale Gute?“), während Amis und Russen usw. ja wohl nur die gröbsten Vorarbeiten dazu geleistet haben können.

Das totale realpolitische Versagen überall da, wo es innen- wie außenpolitisch, ökonomisch und kulturell drauf ankäme, ficht diese Leute, diese neuen deutschen Pseudo-Weltkrieger, nicht an. Und sie suchen auch noch die logischsten Analysen und Forderungen nach unpathologischer, trockener und eben notfalls harter Realpolitik (egal in welchem Bereiche) im allgegenwärtig beschworenen „Nazi“-Narrativ zu beerdigen bzw. abzutreiben. Ich schließe mit:

Es lebe die Re-Normalisierung, es lebe das integre Deutschland!

(Prof. Harald Weyel ist Ökonom und Bundestagsabgeordneter der AfD)

