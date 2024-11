Von DZEVAD GALIJASEVIC* | Wie setzt die Türkei ihre neoosmanischen Ambitionen durch die Arbeit der OTS-Organisation um und welche Rolle kommt den Uiguren bei der Schaffung der „türkischen Welt“ zu?

Die Tatsache, dass die bosnische Hauptstadt Sarajevo Gastgeber des Weltkongresses der Uiguren war, könnte diejenigen Uninformierten nur verwirren, die die Arbeit dieses Gremiums mit einer vagen Vorstellung vom Kampf für die Rechte des Uigurischen Volkes in China und im Ausland in Verbindung bringen. Die Kernpunkte entgehen ihrer Ansicht – erstens, dass der erwähnte Kongress unter der direkten Kontrolle türkischer und westlicher Dienste steht und zweitens, dass er mit dem Ziel existiert, China zu destabilisieren. Die den Kongressabgeordneten zugewiesene Polizeieskorte sowie andere damit einhergehende Vorsichtsmaßnahmen begründeten die Veranstalter Reuters gegenüber mit Druck und Drohungen, die sie erhielten.

Chinesische „Spione“

Der „Weltkongress der Uiguren“, mit Sitz in Deutschland, hat eine viertägige Konferenz mit mehreren hundert Delegierten aus 25 Ländern in einem Hotel in Sarajevo veranstaltet – und nur wenige haben davon mitbekommen. Es gab keine Schilder oder Plakate, das Personal an der Rezeption zögerte, Informationen herauszugeben, während Polizisten in Zivil in der Lobby waren und Spezialeinheiten außerhalb des Gebäudes positioniert waren. Die Organisatoren vertrauten Reuters an, dass sie durch Nachrichten aus sozialen Netzwerken und E-Mails unter Druck gesetzt wurden, die Veranstaltung abzusagen.

„Wir sahen, wie die Chinesen hier im Hotel während der Veranstaltung Fotos von unseren Delegierten machten, um sie einzuschüchtern“, sagte Zumreta Arkin, die bei dem Treffen zur Vizepräsidentin dieses Gremiums gewählt wurde. Die chinesische Botschaft in Sarajevo äußerte sich nicht zu den Vorwürfen rund um die Konferenz. Auch die bosnischen Behörden hielten die Veranstaltung geheim.

Die berechtigte Frage lautet: Warum haben die Uiguren eine abgelegene Stadt auf dem Balkan für die Organisation ihrer zentralen Veranstaltung ausgewählt? Ist es ihre Wahl oder vielleicht die Wahl der Türkei und warum?

Mord im Zusammenhang mit kurdischer Herkunft

In der politischen Hemisphäre des Westens wurde die Frage nach der Rolle der Türkei immer im Zusammenhang mit ihrer Fähigkeit aufgeworfen, den Austritt Russlands ins Mittelmeer und die Rückkehr des mythischen Byzanz an den Bosporus zu verhindern. Neuerdings ist auch China mit seinen eigenen und türkischen Uiguren in die westliche Auseinandersetzung mit der Türkei geraten. Um ehrlich zu sein, gehörte der türkische Staat in seiner Geschichte nie zu Europa oder war ein Teil davon. Kulturell, religiös, ethnogenetisch und anthropologisch war und ist die Türkei ein Teil Asiens.

Die Nachahmung der westlichen Demokratie durch die Türkei begann nach einem erheblichen Wirtschaftswachstum seit der Zeit der Militärverwaltung in den frühen 80er Jahren, als Turgut Özal eine Reihe liberaler Reformen einführte, die den Staat stärkten. Allerdings war er kurdischer Herkunft, und dieser Umstand ist bei der Analyse seines gewaltsamen Todes nicht zu vernachlässigen.

Ergebnisse der Autopsie

Die türkische Tageszeitung „Zeman“ und die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Agency bestätigten im Februar 2020 die Ergebnisse, der am Leichnam des verstorbenen Präsidenten Turgut durchgeführten Autopsie Özalas, die zeigen, dass es sich um eine Vergiftung handelt. Zwar kursierten schon lange in der türkischen Öffentlichkeit Gerüchte, dass Özal (der nach offiziellen Angaben 1993 im Alter von 65 Jahren an einem Herzinfarkt starb) von Militanten aus dem „tiefen Staat“ getötet wurde – eine versteckte nationalistische Struktur innerhalb des türkischen Establishments. Die Bemühungen, den Konflikt mit den Kurden zu beenden, wurden von inneren Unruhen sowie einem Attentat im Jahr 1988 begleitet.

Quellen des staatlichen Instituts für forensische Medizin teilten der türkischen Tageszeitung mit, dass die Ergebnisse der Autopsie ergeben hätten, dass Özals Körper Reste des verbotenen Insektizids „DDT“ enthielt und dass sich die Inhaltsstoffe im Vergleich zum Normalwert verzehnfacht hätten. „Özal wurde höchstwahrscheinlich mit vier verschiedenen Substanzen vergiftet“, heißt es im Autopsiebericht.

Islamistische Alternative zur kemalistischen Demokratie

Die Folge dieses staatsfeindlichen Mordes war das weitere Erstarken islamistischer Parteien. Die Islamisten, die in dem seit 1969 von Necmettin Erbakan vertretenen Manifest „Millî Görüs“ (Nationale Vision) vertreten werden, akzeptierten zwar die Modernisierung, nie jedoch eine mögliche „kurdische Autonomie“ oder insbesondere den westlichen Säkularismus, die sie als Maßnahmen zur De-Islamisierung betrachteten.

Durch diesen Prozess fand die kemalistische säkulare Halbdemokratie ihre eigene, langlebige, halbdemokratische, wirklich radikale, islamistische Alternative. Von Erbakans Nationaler Ordnungspartei (MNP, 1970–1971) und Nationaler Heilspartei (MSP, 1972–1981) über seine Wohlfahrtspartei (Refah, 1983–1998), zu deren Gründern Erdogan gehörte, und dann über die Partei der Tugend (Fazilet, 1998 – 2001) gegenüber Erdogans Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP – gegründet 2001) sind fast ein halbes Jahrhundert und vier große Verbote vergangen, wobei festgestellt wird, dass die AKP schließlich eine reformierte Version von Erbakans politischem Islamismus ist. Das Ziel der AKP war öffentlich nicht die Schaffung eines islamischen Staates unter Anwendung der Scharia, sondern der Kampf um Macht und Einfluss innerhalb des kemalistischen Nationalstaates.

Langsam und vorsichtig in Richtung BRICS

Erdogans scheinbare Mäßigung, seine proamerikanische und proeuropäische Haltung sowie seine Unterstützung des Marktkapitalismus erklären teilweise die Zurückhaltung der Militär- und Justizbehörden gegenüber der AKP sowie den Erfolg der AKP und Erdogans bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen und lokal, von 2002 bis 2016.

Als Kind der Istanbuler Arbeiterviertel leitete Erdogan Umwälzungen in der rigiden türkischen Regierung ein. Sowohl die politische Verwaltung als auch die militärische Führung waren bis zur Dominanz seitens der AKP dem Einfluss islamistischer Strukturen der türkischen Gesellschaft verschlossen und strebten offenbar nach Demokratisierung. In den ersten Regierungsjahren löste Erdogan die Staatssicherheitsgerichte auf, reduzierte die Folter bei Ermittlungen und nahm Verhandlungen mit den Kurden auf. Bei diesen Aktionen hatte Erdogan bis 2013 die Unterstützung der Hizmet-Bewegung (Dienst), die vom kürzlich im Exil verstorbenen Fethullah Gülen angeführt wurde, ein Islamlehrer mit einer Adresse in Pennsylvania.

Unter solchen Umständen war die entscheidende Frage, ob der „türkische Islam“ in den politischen Rahmen der westlichen Integration und der Europäischen Union passen kann und ob der türkische Staat modernisiert und in gewisser Weise „europäisiert“ werden kann. Die Antwort des Westens war klar: Das kann und wird er nie können. Allein aus diesem Grund hat die Türkei, wenn auch langsam und vorsichtig, einen Schritt in Richtung BRICS gemacht. Scheint eine gute Wahl zu sein, aber kann es auch in den BRICS-Staaten mit einer OTS-Hypothek sein?

Was ist die OTS?

Die breite Öffentlichkeit weiß wenig über eines der wichtigsten geopolitischen Instrumente der Türkei – die Organisation der Turkstaaten (OTS). Es handelt sich um eine interregionale Organisation unter der Schirmherrschaft der Türkei, zu der Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan und Aserbaidschan gehören. Turkmenistan, Ungarn und die nicht anerkannte Türkische Republik Nordzypern haben in der Organisation Beobachterstatus.

OTS bietet eine attraktive Ideologie, die auf den Vorstellungen der sprachlichen, kulturellen und historischen Nähe der Völker ihrer Mitgliedsländer basiert. Obwohl es eher deklarativen Charakter hat (eine wirkliche „Einheit“ der Türken hat es nie gegeben), sind solche Ideen auf internationaler Ebene ein funktionierendes Instrument der Integration. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage im Land baut die Türkei ihre Präsenz in den Ländern Zentralasiens weiter aus, indem sie ihnen ihre Waffen anbietet und ihre Unternehmen aufbaut. Ein wichtiger Aspekt sind die pädagogischen und humanitären Initiativen zur Förderung der türkischen Sprache und Kultur, die der OTS als überregionalem Verein zusätzlich Bedeutung verleihen.

Dekyrilisierung Zentralasiens

Das Beharren der Türkei auf der Initiative zur Schaffung eines einheitlichen türkischen Alphabets beschleunigt den Prozess der Unterdrückung der russischen Sprache als Sprache der internationalen Kommunikation. Da das Alphabet auf dem lateinischen Alphabet basieren sollte, trägt seine Entstehung zusätzlich zur „Dekyrilisierung“ der Sprachen der zentralasiatischen Länder bei, was auch den Verzicht auf die russische Sprache bedeutet – auch wenn ein solches Alphabet nicht offiziell übernommen wird.

Für Russland ist dies kein geringer Alarm, denn angesichts des Auftauchens neuer Akteure, die an geopolitischer Vormachtstellung interessiert sind, sollte das Land seine Politik in der Region überdenken. Denn die Türkei bietet den zentralasiatischen Ländern und Aserbaidschan nicht nur das Alphabet, sondern etwas viel Ernsteres – die Identität der „türkischen Welt“. In welche Richtungen geht es, um diese ehrgeizige Idee – ein großes strategisches – nationales Ziel, zu verwirklichen?

Eroberung durch Latinisierung

Der erste Schritt ist die Schaffung eines einheitlichen türkischen Alphabets, auf die man sich im September 2024 geeinigt hat. Als Alphabet mit 34 lateinischen Buchstaben konzipiert, stellt es eine Kompromisslösung dar, die die Türken nicht als neue Version des Alphabets vorschlagen, sondern die in diplomatischen und wissenschaftlichen Kreisen Anwendung finden würde. Hier sollten wir den beschleunigten Übergang Kasachstans zum lateinischen Alphabet (das sein lateinisches Alphabet seit der Zeit Nasarbajews weiterentwickelt hat) und den zukünftigen Übergang Kirgisistans markieren, das noch keine Pläne zur Abkehr vom kyrillischen Alphabet angekündigt hat.

Dennoch wird die Notwendigkeit, das sogenannte gemeinsame türkische Alphabet zu verwenden, die Dekyrilisierungsprozesse in diesen Ländern fördern. Andere Mitglieder der OTS, Mitglieder der ehemaligen UdSSR – Aserbaidschan und Usbekistan – wechselten in den 1990er Jahren zum lateinischen Alphabet. Das Ergebnis ist eine schwierige Akzeptanz des kyrillischen Alphabets durch die neuen Generationen, die mit dem lateinischen Alphabet aufgewachsen sind. Gleichzeitig wächst die Bedeutung der türkischen Sprache im Lichte solcher Reformen in der Region.

Die Karte verrät alles

Eine weitere Idee ist eine einzigartige Karte der türkischen Welt. Der Beginn seiner Gründung wurde am 1. Oktober 2024 beim ersten Treffen der Leiter der kartografischen Institutionen der OTS-Länder besprochen. Die Veranstaltung wurde vom türkischen Verteidigungsministerium organisiert. Perspektivisch soll die Erstellung einer Karte der türkischen Welt die Integration im militärischen Bereich beschleunigen – Kartografie ist bei der Planung von Einsätzen wichtig. Es ist noch nicht genau bekannt, welche Gebiete von dieser Karte abgedeckt werden. Zum Beispiel im Jahr 2021: Erdogans Verbündeter Devlet Bahçeli (Anführer der „Partei der Nationalistischen Bewegung“) überreichte ihm eine Karte, auf der neben den OTS-Ländern große Gebiete Chinas, Russlands und anderer Länder zur türkischen Welt verzeichnet waren.

Das endgültige Aussehen der neuen türkischen Weltkarte ist noch unbekannt, aber Lehrbücher zu Geschichte, Geographie und Literatur zu diesem Thema deuten darauf hin, dass es sich um ein ernsthaft geplantes Projekt handelt. Die Lehrbücher wurden von 2015 bis 2022 im Rahmen der Aktivitäten der Internationalen Türkischen Akademie (unter der Schirmherrschaft der OTS mit Sitz in Almaty) entwickelt. Diese Werke behandeln die türkische Geschichte bis zum 15. Jahrhundert, in türkischen Sprachen verfasste Literatur und ähnliche Themen. Bis heute sind sie kein Bestandteil des Pflichtlehrplans, sondern werden als Wahlfächer angeboten. An ihrer Entstehung waren Wissenschaftler aus Aserbaidschan, Kasachstan und der Türkei beteiligt.

Korridor, der Russland umgeht

Der Grundsinn des politischen Handelns der Türkei manifestiert sich in den Aktivitäten der staatlichen Strukturen, die untereinander und von der politischen Spitze aus koordiniert werden. Die folgenden Organisationen sind innerhalb der OTS tätig: Parlamentarische Versammlung der türkischsprachigen Länder, türkische Industrie- und Handelskammer, Internationale Organisation für türkische Kultur und die Türkische Akademie. Beim letzten Gipfeltreffen in Schuscha im Juli 2024 schlug der kasachische Präsident Qassym-Schomart Kemeluly Toqajew die Gründung eines Rates der türkischen Zentralbanken und einer pantürkischen Patentorganisation vor.

Der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev schlug die Gründung eines Rates der Eisenbahnverwaltungen und eines türkischen Umweltrates mit Sitz in Nukus vor. Im Wesentlichen fördert OTS aktiv die Entwicklung des Transkaspischen Internationalen Transportkorridors (TITR, Mittlerer Korridor), der Europa und China verbindet und dabei russisches Territorium umgeht. Die meisten OTS-Länder dienen als Transitpunkte innerhalb des TITR: Container reisen von China nach Kasachstan, dann über das Kaspische Meer nach Aserbaidschan und weiter per Bahn durch Georgien und die Türkei.

Uiguren in Syrien: Wessen Idee war das?

Und nun, nach diesen wenigen öffentlich genutzten Einblicken in die türkischen Bestrebungen, kehren wir zu der Frage vom Anfang des Textes zurück: Wer hat den Uiguren befohlen, ihre Konferenz in Sarajevo abzuhalten? Die Antwort erfordert, dass wir in die Zeit des Beginns der hybriden und militärisch-politischen Operationen gegen das syrische Volk und den syrischen Staat zurückkehren. Mit Hilfe des türkischen Nachrichtendienstes (MIT) kam nämlich eine Gruppe radikaler Uiguren aus China, um in Syrien gegen lokale Araber zu kämpfen, die dem Regime Bashar al Assads treu ergeben sind.

Die Entfernung (ca. 5.000 km) ist kein Hindernis für das starke Vorgehen des Erdogan- Regimes auf den verschiedenen türkischsprachigen Inseln der ehemaligen osmanischen Gebiete. Dies hindert die Uiguren nicht daran, unter dem Kommando des türkischen Staates und des NATO-Bündnisses aus einer abgelegenen chinesischen Provinz nach Syrien zu ziehen. Waren es zunächst nur religiös radikalisierte Männer, leben heute ganze Familien im türkisch kontrollierten Gebiet von Idlib.

Uigurischer Separatismus – türkischer Militarismus

Diese uigurischen Kämpfer gehören der Organisation „Eastern Movement“ an, die 1993 von Hasan Mahsum Abu Muhammad Turkistani in Afghanistan gegründet wurde. Die Organisation ist in China tätig und gab 2014 die Gründung eines Ablegers in Syrien bekannt. Kopf des syrischen Ablegers ist Abdul Haq al-Turkistani, mit Kampfnamen Abu Ibrahim. Im Jahr 2016 erklärte diese Bewegung ISIL für „illegitim“. 2016 erklärte diese Bewegung den IS für „illegitim“. Sie hat etwa 1500 Kämpfer verloren, Dutzende wurden vom Regime gefangen genommen. Sie war nie an internen Konflikten zwischen Oppositionsfraktionen beteiligt und ist auch nicht dafür bekannt, Attentate zu verüben oder Kontrollpunkte einzurichten.

Der kirgisische Journalist und Politikanalyst Uran Botobekov glaubt, dass Peking gezwungen war, seine außenpolitischen Ziele in Bezug auf den Nahen Osten ernsthaft zu korrigieren und sie an den Aufstieg des „uighurischen Separatismus“ und des türkischen Militarismus anzupassen. Dieser basierte auf einer neuen politischen und religiösen Identität des Osmanischen Reichs sowie auf Erdogans Ambitionen, die Türkei endgültig zu einer Weltmacht zu machen. Den Beobachtungen des kirgisischen Analysten ist nichts hinzuzufügen.

*Dieser Beitrag erschien im Original auf dem serbischen Portal „Eagleeyeexplore“

