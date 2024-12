Von PETER BARTELS | SIE lobt Gauland … SIE verteidigt Höcke … Sie vernichtet Merkel, Merz und den CDU-Murks… Die Ampel war für SIE nur die zerstörerische Fortsetzung … Sahra Wagenknecht ist für SIE nur eine vorübergehende, sozialistische Erscheinung: Alice Weidel legt bei Ralf Schuler (NiUS) ihre Meisterprüfung als künftige Regierungschefin ab. „Kanzlerin der Herzen“ ist sie schon heute…

Und – auch dies muss gesagt werden – Julian Reichelt hat mit seinem Nachrichtenportal NiUS bei Alice Weidel nicht nur echten Chefredakteurs-Instinkt bewiesen, sondern auch den Journalismus in Deutschland zweimal nacheinander glanzvoll aufleuchten lassen: Erst mit Weidels souveränem Auftritt bei „NiUS live“ Freitag früh (PI-NEWS berichtete). Alice in Kladde: Höcke ist in Thüringen mit 35 Prozent der absolute Wahlsieger vor der CDU (23 Prozent)! Die Zuschauer dankten es: Statt 17.000, wie „normal“, stürmten über 35.000 die Sendung von Alex „Pumuckl“ Purrucker, dem alerten Anchorman mit der albernen Mütze. Flurfunk: “Ihr Auftritt hat den Kanal wie ein Baukran nach oben gezogen!“

Am Samstag dann der zweite NiUS-Coup bei Ralf Schuler; er wurde ein Schlag auf den „Solarplexus-Chakra“ des staatlichen Zwangs-TV/Radios. Und der liegt bekanntlich einige Zentimeter über dem Bauchnabel, wird „assoziiert mit (u.a.) Zorn… Und der wird den staatlichen Schranzen und Gesinnungs-Eunuchen erbleichen lassen, wenn sie erleben, wie kompetent Schuler (unrasiert) die „Kanzlerin der Herzen“ zur Hochform fragte.

Zunächst volle Pulle Emanzipation: Schuler begrüßte „den Kanzlerkandidaten der AfD“…, Alice Weidel (dunkelblauer Blazer, Einstecktuch, Perlenkette, weiße Turnschuhe) lächelt amüsiert: Ich bin eine Frau, es lebe der Feminismus, bitte ‚Kanzlerin‘ … Schuler schluckt verdutzt: Achsooo … Er hatte sie als einen von vier „Kanzlerkandidaten“ vorgestellt… Nach dem üblichen schwarzweißen Trommelwirbel auf der hauseigenen „Schießbude“ von Drummer und Mondschein-Bauer Schuler, Antworten auf seine Fragen in Colori:

Die Ampel hat einen Trümmerhaufen hinterlassen… Deutschland war noch nie in so einem schlechten Zustand… Wir haben faktisch keine Grenzen mehr … Wir hatten eine Regierung, die an Inkompetenz nicht zu überbieten war… Wie die da rumgefummelt … Alles verschlimmbessert haben … Ich freu‘ mich über jede Kerze, die ich zusätzlich „anzünden“ konnte … Ich freue mich auf den vierten Advent, auf Weihnachten … Und danach gehe ich tatsächlich mit meiner Familie (zwei Adoptiv-Söhnchen) Skilaufen …

Ralf Schuler wird ernster: „Robert Habeck möchte nicht mit Ihnen ins TV-Duell – enttäuscht?“ Alice Weidel lacht spöttisch: „Ich würde an seiner Stelle auch nicht mit mir in ein TV-Duell wollen … Das wäre das Gleiche, als wenn ich mich mit einem promovierten Raketenwissenschaftler über eine Rakete unterhalten müsste … Deshalb habe ich Verständnis dafür, dass er (Habeck) sich weg duckt… Weil er nicht darüber reden möchte, was er alles verbockt hat… Dieses Land liegt darnieder: Wirtschafts-, Energie-, Finanz-, Migrations-Krise … Noch: „Aber wir haben hier eine Regierung, die an Inkompetenz nicht zu unterbieten war …“

Nach 24 Stunden waren schon 200.000 User bei „Schuler! Fragen, was ist“ dem Ruf von NiUS und der „Kanzlerin der Herzen“ gefolgt, 18.000 von ihnen reckten sogar den Daumen hoch … Unsereiner will jenen, die das Weihnachtspäckchen von NiUS noch nicht geöffnet haben, die Vorfreude auf die 51:33 Minuten nicht nehmen: Wing chair, Glenlivet, Slainte!! Barolo und Bolivar geht auch. Dann aber „Chin Chin“, naturalmente…

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.

Like