Der Sturz des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, der laut der russischen Nachrichtenagentur TASS inzwischen mit seiner Familie in Moskau angekommen ist und dort Asyl erhalten hat, geht uns nichts an? Leider nein.

Durch die katastrophale Migrationspolitik der Kartellparteien leben mittlerweile fünf Prozent aller Syrer weltweit in Deutschland. Beinahe eine Million Syrer plus 200.000 Syrer, die bereits einen deutschen Pass erhalten haben. Und die strömen nun in Massen auf die Straßen in Deutschlands Städten und jubeln dem Sieg gewalttätiger radikaler Moslems zu.

Doch auch geopolitisch gerät jetzt vieles ins Rutschen, was sich direkt auf Deutschland auswirken wird. Der Bestsellerautor Stefan Schubert „Der geheime Krieg gegen Deutschland“ hat auf seinem YouTube-Kanal Schuberts Lagemeldung eine aktuelle Analyse veröffentlicht und die gefährlichen Folgen für Deutschland benannt.

