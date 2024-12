Am vergangenen Donnerstag fand beim Ausschuss für Innere Sicherheit des Bayerischen Landtages eine Anhörung von Sachverständigen zum Thema „Islamistischer Terrorismus in Bayern“ statt. Drei Stunden lang konnten Landtagsabgeordnete dieses Innenausschusses sieben anwesenden Experten Fragen stellen. Einer davon Irfan Peci, fundierter Kritiker des Politischen Islams, der von der AfD-Fraktion eingeladen worden war. Neben ihm saßen bekannte Koryphäen wie Prof. Dr. Peter Neumann vom King’s College in London und Dr. Guido Steinberg vom Deutschen Institut für Internationale Politik und Sicherheit in Berlin. Zugeschaltet per Video war Prof. Dr. Mouhanad Khorchide vom Zentrum für Islamische Theologie der Universität Münster.

Bemerkenswerterweise hatten die Grünen (!) die Initiative zu dieser Anhörung gestartet, bei der noch Josef Schinabeck, Vizepräsident des Bayerischen Verfassungsschutzes, Dominik Irani vom Bayerischen Landeskriminalamt, Dr. Rita Vavra von der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München und Rebecca Schönenbach, unabhängige Beraterin im Bereich der Terrorismusbekämpfung äußerst aufschlussreiche Auskünfte gaben.

Einzig und allein Irfan Peci aber sprach über den Politischen Islam als Radikalisierungsgrund für spätere Attentäter im islamistischen Terrorismus. Sein fünfminütiger Vortrag und seine Antworten auf Fragen der Abgeordneten sind im Video (oben) festgehalten, was bisher über 23.000 Zuschauer gesehen haben. Besonders bemerkenswert ist auch seine Korrektur der Behauptung des Grünen-Abgeordneten Cemal Bozoglu, die Grauen Wölfe und Milli Görüs hätten „nichts mit dem Islam zu tun“.

Auf seinem Telegram-Kanal mit 15.600 Mitgliedern berichtet er:

„Der Auftritt als Sachverständiger im bayerischen Landtag war ein voller Erfolg! Während die anderen Experten viel um den heißen Brei herumgeredet haben, bin ich direkt auf den Kern des Problems zu sprechen gekommen. Ich wüsste nicht, wann jemals in solch einem Ausschuss schonungslos unbequeme Wahrheiten über den politischen Islam ausgesprochen wurden. Dabei wurde ich gerade bei den heiklen Punkten, wie der islamistischen Unterwanderung der Parteien, regelmäßig vom Grünen Vorsitzenden unterbrochen. Die Abgeordneten aller Parteien mit Ausnahme der AfD haben mich bewusst ignoriert, mir keine einzige Frage gestellt oder gar demonstrativ den Raum verlassen. Man stellte nur den eigenen einberufenen Experten belanglose Fragen und tat so, als wäre man ernsthaft interessiert, Probleme in diesem Land zu lösen. War sehr interessant das Ganze mal hautnah mitzuerleben.“

Einen ausführlichen Bericht mit Fotos über diese hochinteressante Experten-Anhörung, die wichtige Erkenntnisse lieferte, und einen Überblick über mediale Reaktionen gibt es auf der Internetseite der Bürgerbewegung PAX EUROPA..

