Von WOLFGANG HÜBNER | Die heutige Sonntagsausgabe der FAZ erscheint mit der knalligen Schlagzeile „Russland manipuliert westliche Wähler“. Damit ist in vier Worten gesagt, wie mit westlichen Wahlen in Zukunft umgegangen werden kann, wenn deren Ergebnisse nicht im Sinne der Herrschenden in Berlin, Brüssel, Paris oder sonst wo sein sollten. In dem EU-Staat Rumänien findet anlässlich der dortigen Präsidentenwahl bereits der erste Ernstfall dieser neuen demokratischen Kultur des regelbasierten Westens statt (PI-NEWS berichtete). Und in Georgien, einem offenbar allzu eigenwilligen EU-Mitgliedsanwärter, wird auch gerade mit Brüsseler Unterstützung gegen eine reguläre Wahl gewaltsam vorgegangen.

Offenbar hat die Trump-Wahl in den USA einen solchen Schock im Demokratieparadies der EU ausgelöst, dass nun auch letzte Hemmungen fallen, so lange wählen zu lassen, bis das Ergebnis stimmt. Was könnte es dafür eine bessere Begründung geben als die Gefahr Moskauer Manipulationen naiver europäischer Wähler! Die multimediale Hetze gegen Russland, die in Deutschland besonders aggressiv und widerwärtig betrieben wird, hat es tatsächlich möglich gemacht, das Narrativ der massiven Einflussnahme aus dem Osten mit Aussicht auf Erfolg zu verbreiten.

Es gibt selbstverständlich auch hervorragende Zeugen für die bösartigen russischen Umtriebe. Zum Beispiel Roderich „Taurus“ Kiesewetter, stellvertretender Vorsitzender des parlamentarischen Kontrolldienstes für die deutschen Nachrichtendienste, oder der Vorsitzende des Kontrollgremiums, Konstantin von Notz, von den Grünen. Der ist sich sicher, Moskau „manipuliert Wahlen und den demokratischen Diskurs in westlichen Ländern“. Von Notz ist davon umso überzeugter, weil sich damit prima erklären lässt, warum die Grünen in der Wählergunst abstürzen.

In Krise und Niedergang der westlichen Welt werden die letzten Hemmungen abgelegt, in den faktischen Diktaturmodus zu wechseln. Dazu bedarf es nicht mehr faschistischer oder nationalsozialistischer Massenbewegungen wie vor 100 Jahren. Die Manipulationstechniken, bei denen der Westen einen großen qualitativen Vorsprung vor den russischen oder gar chinesischen Systemen besitzt, sind politisch und psychologisch ausgereift genug, um den neuen Mix von liberaler Oligarchie und knallharter Plutokratie mit demokratischer Fassade einzuführen versuchen. Am Beispiel Rumäniens wird sich zeigen, ob sich das erste Volk in der EU das gefallen lässt.

Wenn ja oder auch wenn nicht: In Deutschland sind die Erfolgschancen für die perfekte Demokratieannullierung in jedem Fall bestens. Denn 30 Prozent für die AfD, das kann schließlich kein Deutscher, sondern nur der Russe wollen!

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Im Übrigen gilt: „Wer CDU wählt, wählt Krieg.“

