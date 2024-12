Von WOLF M. SCHNEIDER | Eine große Polizei-Razzia in Nordrhein-Westfalen führte am Freitag zur Festnahme von vier Männern. Unter ihnen, so berichten es Medien, „sollen sich auch Mitarbeiter der Bundespolizei befinden“ (t-online).

Die Polizei in NRW hat offenbar einen Drogenring aufgedeckt. Mehrere Spezialeinsatzkommandos wurden eingesetzt. Betroffen waren vor allem die Städte Düsseldorf, Oberhausen, Siegburg und Essen.

Vier Männer sind bei den Durchsuchungen festgenommen worden, „darunter ein 40-jähriger Marokkaner und drei Deutsche im Alter von 23, 25 und 43 Jahren“. t-online fährt fort: „Zwei der Festgenommenen sollen Mitarbeiter der Bundespolizei sein.“ Einer dieser Polizisten ist an seinem Arbeitsplatz am Flughafen Frankfurt festgenommen worden.

Mohamed D., Ahmet K. und Hakan A.

Nur die Bild-Zeitung „tut Butter bei die Fische“: Ermittler der Sonderkommission „Pato“ der Recklinghausener Kriminalpolizei waren der Koks-Bande bereits seit Monaten auf der Spur. Diese Kripo fand heraus, dass Mohamed D. – er war offenbar der Kopf der Bande – Kuriere anheuerte, die mit mehreren Rucksäcken voller Drogen von Bogota (Kolumbien) nach Frankfurt/Main flogen.

Mohamed D. besorgte auch das notwendige Geld und buchte die Flüge. „Fotos von den Kurieren schickte er den Mittätern – Ahmet K. und Hakan A. arbeiten als Bundespolizisten am Flughafen“ (Bild-Zeitung). Diese Polizisten „empfingen die Drogen-Boten und schleusten sie an den Kontrollen vorbei. Dann brachte einer das Kokain zu einem Mittelsmann nach Bottrop“ (Bild). Diese Bundespolizisten – mit ausländischen Namen – sind anscheinend „eingedeutscht“ worden.

Auch für die drei Mittäter war dies ein lohnender Nebenverdienst. Nach Informationen der Bild kassierten sie bis zu 15.000 Euro pro Auftrag. Allein im Monat Mai schafften die Dealer auf diese Weise 12 Kilo Kokain in die Bundesrepublik. Ein Verkaufswert in Höhe von 800.000 Euro wird genannt.

„Deutsche“ tragen in der Regel ausländische Namen

Auch die Bild-Zeitung traut sich allem Anschein nach nicht mehr zu sagen, dass diese Drogendealer in der Regel ehemalige „Ausländer“ sind, die auf legalem Wege – relativ leicht – die deutsche Staatsangehörigkeit (zusätzlich) erworben haben.

So entstehen Statistiken, die stimmen – und doch nicht die volle Wahrheit beinhalten. Wer will in diesen Zeiten schon „ausländerfeindlich“ sein?

