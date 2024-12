Von ELENA FRITZ | Ein politisches Erdbeben erschüttert Großbritannien, das einstige Mutterland der Demokratie. Die Labour-Partei, die erst vor vier Monaten mit einer gigantischen Mehrheit von 412 Sitzen triumphierend ins Parlament eingezogen ist, ist in den Umfragen abgestürzt und steht nur noch auf Platz drei. Angeführt von Keir Starmer verliert sie rasant an Unterstützung. Die Konservativen unter der Führung der Tories liegen zwar noch knapp vorne mit 26 Prozent, doch die eigentliche Sensation ist die Reformpartei von Nigel Farage: Mit 24 Prozent ist sie zur zweitstärksten politischen Kraft aufgestiegen und hat die etablierte Ordnung fest im Visier.

Seit dem Labour-Wahlsieg hat sich das Land in einer Abwärtsspirale aus Chaos und Hoffnungslosigkeit verfangen. Die britische Wirtschaft steckt in einer anhaltenden Stagnation, die laut Experten noch Jahre dauern könnte. Unterdessen schnürt die Regierung der Bevölkerung und der Wirtschaft durch eine erdrückende Steuerlast die Luft ab. Der Grund: Eine desaströse Haushaltskrise, deren Lösung in weiter Ferne liegt.

Letzte Hoffnung Nigel Farage

Doch das ist noch nicht alles. Protestierende Landwirte ziehen gegen ein fiskalisches „Raubrittertum“ auf die Straßen, während die letzten Reste der britischen Industrie zusammenbrechen. Zugleich sieht sich das Land von massiven Migrantenströmen überfordert. Überall Chaos, keine Hoffnung – und ein Premierminister Starmer, dessen Beliebtheitswerte inzwischen sogar schlechter sind als die seines Vorgängers Rishi Sunak.

Inmitten dieses politischen und wirtschaftlichen Desasters kristallisiert sich Nigel Farage als Gewinner der Krise heraus. Der ehemalige Brexit-Vorkämpfer und Anführer der Reformpartei wird von immer mehr Briten als letzte Hoffnung angesehen. Seine Agenda ist einfach und effektiv: Ein Ende der unkontrollierten Migration, radikale Steuersenkungen und ein sofortiger Stopp der Konfrontationspolitik mit Russland. Themen, die in einer verunsicherten Bevölkerung auf fruchtbaren Boden fallen.

Musk-Millionen könnten politisches Erdbeben auslösen

Doch Farages Erfolg könnte bald eine neue Dimension erreichen. Es gibt Berichte, dass der Tech-Milliardär Elon Musk bereit ist, seiner Partei bis zu 100 Millionen US-Dollar zukommen zu lassen. Ziel: Ein Regimewechsel in London und das Ende der Labour-Herrschaft. Während solche Summen in den USA – wo bei den letzten Wahlen mehrere Milliarden Dollar investiert wurden – kaum Eindruck machen, wären 100 Millionen US-Dollar in Großbritannien ein politisches Erdbeben. Zum Vergleich: Bei den letzten Wahlen betrugen die Gesamtausgaben aller Parteien zusammen lediglich 55 Millionen Pfund.

Mit dieser Finanzspritze könnte Farage das politische System Großbritanniens aus den Angeln heben. Er wäre in der Lage, die Medienlandschaft und sozialen Netzwerke mit einer regierungskritischen Gegenöffentlichkeit zu dominieren. Labour und die Tories würden im Sog der Reformpartei untergehen. Bereits jetzt kratzt die Partei an der 20-Prozent-Marke in den Umfragen. Mit Musks Unterstützung wäre ein Sprung auf Platz eins unausweichlich.

Labour klammert sich verzweifelt an die Macht

Musk scheint dabei auch auf die Expertise von Dominic Cummings zu setzen, dem ehemaligen Chefstrategen von Boris Johnson und Architekten des erfolgreichen Brexit-Referendums 2016. Cummings, der einst Pläne für eine radikale Reform des Staatsapparats in Großbritannien schmiedete, könnte diese Vision mit Musks finanzieller Rückendeckung umsetzen. Das würde eine neue politische Ära einleiten, in der das bisherige Establishment vollends entmachtet wäre.

Derweil klammert sich die Labour-Regierung verzweifelt an die Macht und versucht, vorgezogene Neuwahlen zu vermeiden. Doch der Niedergang scheint unaufhaltsam. Sollte das Tempo der politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen anhalten, könnte das Kabinett Starmer innerhalb eines Jahres kollabieren. Gleichzeitig würde das historische Zwei-Parteien-System Großbritanniens zu einem Scherbenhaufen zerfallen.

Nigel Farage auf der politischen Bühne der Downing Street 10? Was vor wenigen Monaten noch als undenkbar galt, könnte bald Realität werden. Für das britische Establishment wäre dies ein Albtraum – für viele Briten hingegen die letzte Hoffnung auf einen lang ersehnten Neuanfang.

PI-NEWS-Autorin Elena Fritz, geboren am 3.10.1986, ist vor 24 Jahren als Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen. Nach ihrem Abitur hat sie Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg studiert und erfolgreich mit einem Diplom abgeschlossen. Seit 2018 engagiert sie sich in der AfD, war von 2019 bis 2021 im bayerischen Landesvorstand tätig und wurde am 15. November zur Direktkandidatin der AfD für den Wahlkreis Landshut/Kelheim bei der kommenden Bundestagswahl nominiert. Sie ist stolze Mutter eines dreijährigen Jungen. Hier gehts zum Telegram-Kanal von Elena Fritz.

