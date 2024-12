Von WOLFGANG HÜBNER | Es ist wirklich eine Gemeinheit von ARD und ZDF, den ökonomischen Dilettanten Robert Habeck in ein für ihn aussichtsloses TV-Duell mit der promovierten Volkswirtin Alice Weidel jagen zu wollen. Hat der Liebling alternder Moderatorinnen, der Bundeskanzler eines Staates werden will, mit dem er als Vaterland nie etwas anfangen konnte, plötzlich heimtückische Feinde in den ansonsten so freundschaftlich verbundenen Systemmedien? Reicht es nicht, dass immer wieder unbelehrbare alte weiße Männer und Frauen üble Sprüche gegen ihn, Annalena, Anton, Ricarda und die ganze grüne Staatsknetebourgeoisie verbreiten? Das muss aufhören, sofort!

Denkt sich auch die Ehrenaußenministerin der Ukraine, Frau Baerbock, und hat einen verbitterten Rentner aus Niedersachsen zu einer Strafe von 800 Euro verdonnern lassen, weil dieser unterstellt hatte, die Politikerin sei wohl beim „Trampolinspringen zu oft gegen die Zimmerdecke geknallt“. Anders konnte sich der Rentner offenbar die eigenartigen Auslandsauftritte der deutschen Chefdiplomatin nicht erklären. Nun gibt es sicher auch andere Erklärungen für die besondere Fähigkeit der sportlichen Grünen, zum Gespött weiter Teile der internationalen Gemeinschaft geworden zu sein.

Doch diese näher zu erörtern, könnte schnell zu kostspieligen Strafbefehlen gegen den Verfasser dieses Textes führen. Und das soll kurz vor dem alljährlichen Fest der Liebe und Hoffnung besser vermieden werden. Denn selbst an den christlichen Feiertagen sitzt immer irgendwo ein Jurist bereit, um auf den Wink grüner Denunzianten saftige Strafbefehle wegen Politikerbeleidigung gemäß § 188 des Strafgesetzbuches zu erlassen.

Solche furchtbaren Juristen haben bekanntlich hierzulande vom Kaiserreich über Weimarer Republik, Nationalsozialismus, DDR, BRD bis zum „besten Deutschland aller Zeiten“ eine ungebrochene Tradition ungebrochener Treue und Dienstbarkeit gegenüber den jeweils Herrschenden. Noch zählen die Dauerbeleidigten Habeck und Baerbock zu diesen und wollen es auch auf jeden Fall und in jeder Koalition bleiben. Grüne Denunzianten und willige Juristen – das Zusammenspiel klappt viel zu gut, um es jäh zu beenden.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Im Übrigen gilt: „Wer CDU wählt, wählt Krieg.“

