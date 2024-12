Von PROF. EBERHARD HAMER | Ich stamme aus einer mehr als vierhundertjährigen Pastoren- und Offizierstradition. Wir sechs Brüder sind deshalb aufgewachsen im Glauben an Gott, an das Gute, an das Edle, an Fleiß, Anstand, Treue und Bescheidenheit.

Im Laufe meines Lebens erkannte ich aber, dass viele Menschen den Erfolg mit ganz anderen Grundsätzen erreichen und die Gutgläubigen meistens die Dummen waren.

Vor allem trifft dies für die sog. „Spitzen der Gesellschaft“ zu, die Herrschenden, die Reichen und die Bewunderten, welche uns schon im Geschichtsunterricht und heute von den Medien immer als Vorbild präsentiert werden.

In der Geschichte waren die „Helden“, die den Zunamen „der Große“ bekommen haben, meist miserable Charaktere:

Alexander „der Große“ war ein rücksichtsloser und menschenverachtender Wüstling, der zum Zeitvertreib selbst seinen besten Freund erdolchte.

Karl „der Große“ hat den dreißigjährigen Sachsen-Krieg nur gewonnen, als er den Adel zu Friedensgesprächen nach Verden einlud, mit reichlich Bier bewirtete und dreißigtausend in einer Nacht durch sein Heer ermorden ließ: ein Lügner, Betrüger und Massenmörder ohne Anstand.

Friedrich „der Große“ missbrauchte seine Ordonnanzen nicht nur im Dienst, war Kriegstreiber, Menschenverächter und ließ sogar seine Offiziere rücksichtslos erschießen, wenn sie seinen Befehlen nicht gehorchten. Sein Raub Schlesiens war gegen jedes Recht. Er glaube nur an Macht und Gewalt und behandelte auch seine Untertanen brutal und rücksichtslos – was ihn nicht hinderte, „Anti-Machiavelli“ gegen die Willkür der Fürsten zu schreiben.

Genau die gleichen Eigenschaften zeigten in Russland Peter „der Große“ und Katarina „die Große“, die zwar politisch erfolgreich, charakterlich aber minderwertig waren.

Politischer Erfolg steht offenbar über allen menschlichen Tugenden und sogar über Recht und Leben:

Churchill hat nach längst entschiedenem Krieg „nur, um überschüssige Bomben loszuwerden“ noch die deutschen Städte bombardieren und mehr als eine Million Menschen töten lassen; – dafür bekam er in Aachen den Karlspreis.

Obama bekam den Friedensnobelpreis schon vorher und hat dann die meisten Kriege eines US-Präsidenten inszeniert.

Biden hat Deutschland in den Ukraine-Krieg gezwungen, was ihn nicht hinderte, die deutsche Energieversorgung sprengen zu lassen. Für dieses internationale Kapitalverbrechen bekam er gerade jetzt den höchsten deutschen Orden.

2014 hat unsere Presse den Maidan-Aufstand in Kiew als Sieg des Guten über das Böse für Freiheit und Demokratie bejubelt. Niemand hat uns gesagt, dass das amerikanische Großkapital (Soros und Co.) diesen Aufstand bezahlt, die amerikanische Kommissarin Nuland ihn mit dem amerikanischen Geheimdienst organisiert, die Demonstranten pro Demonstrationstag bezahlt hat und auch die Toten einprogrammiert waren. Es ging nicht um Freiheit und Demokratie, sondern um die größte europäische Quelle von Rohstoffen (Palladium, Lithium, Eisenerz, Mangan, Titan, Seltene Erden u.a.) für das amerikanische Großkapital und um die Schwächung der für die USA unangenehmen Weltkonkurrenten Russland und Deutschland.

Im gleichen Sinne geht es bei der angeblichen Befreiung der Randstaaten Russlands (Georgien, Tschetschenien, Moldau) nicht um Freiheit und Demokratie, sondern darum, den amerikanischen Ring um Russland zu schließen.

Kein Wunder, wenn heute die Mehrheit der Bevölkerung sich von den Staatsmedien und der Presse nicht mehr informiert, sondern manipuliert und belogen fühlt (Lügenpresse). Eigentlich müssten unsere Politiker, die uns führen wollen, auch charakterliche und in ihren Handlungen Vorbilder sein, praktisch aber gelten die bürgerlichen Werte und sogar das Strafrecht für viele Politiker nicht:

Die wegen Korruption vorbestrafte Christine Lagarde hatte zwar keine Bankerfahrung, aber eben ihre kriminelle Qualifikation und wurde damit EZB-Präsidentin. Für normale Bürger wären solche Vorstrafen vernichtend gewesen.

Ursula von der Leyen konnte einem Untersuchungsausschuss wegen Korruption in Deutschland nur durch die Flucht nach Brüssel entgehen, wird aber wiederum dort mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert (Ermittlungen), was ihre Freunde nicht hinderte, sie trotzdem wieder zur EU-Präsidentin zu wählen. Für anständige Bürger ein Hohn!

Macron, Merz und viele andere europäische Politiker waren Angestellte der gleichen Hochfinanzgruppe, bevor sie (oder von der sie) in die Politik wechselten. In wessen Interesse handeln sie wohl? Warum sind ausgerechnet sie Kriegstreiber im Ukraine-Krieg?

Der israelische und britische Staatsbürger und Präsident der Ukraine, Selenskyj, war armer Schauspieler, ist jetzt Multimillionär mit großen Besitzungen in Zypern, Israel, Großbritannien, Deutschland, Italien, USA mit stolzem Konto auf den Jungferninseln. Von seinem Gehalt kann er dies nicht bezahlt haben.

Dass die Ukraine das korrupteste Land Europas ist, zeigen die fast wöchentlichen Aufdeckungen und Rücktritte seiner Kumpane und Oligarchen.

Inzwischen kann man an die Ukraine gelieferte Waffen in der ganzen Welt auf dem Schwarzmarkt kaufen. Selbst der CIA-Chef gab in den USA zu, dass die Hälfte aller Finanzmittel und Militärgüter, welche für die Ukraine bestimmt seien, dort nie ankämen, sondern in dubiosen Kanälen verschwinden. Dies gilt auch für die Finanzhilfen.

Während die Stadt Dresden einen Hilfeschrei nach Berlin schickte, dass ihr für den Wiederaufbau der eingestürzten Brücke 100 Millionen Euro fehlen, hat die Bundesregierung abgewunken, aber Baerbock gleichzeitig 100 Millionen Euro Zusatzhilfen an die Ukraine zugesagt.

Und für rot-grüne, sexuell-queere und feministische Entwicklungshilfe werden mehr als 30 Milliarden unserer Steuern in die ganze Welt gepumpt. Ohne Kontrolle, ohne Wirksamkeit und ohne Klarheit, in welche dubiosen Hände und Organisationen diese Mittel fließen. Dagegen werden hier bei jedem Handwerker oder Freiberufler die einzelnen Rechnungen geprüft, ob nicht ein Euro mehr zu zahlen sei, wird unser Mittelstand mit den höchsten Steuern und Sozialabgaben der Welt und gleichzeitig mit den höchsten Energiekosten belastet.

Soll man dabei noch an Ehrlichkeit und Anstand, an Unbestechlichkeit der Politiker und an „Wohlstand durch Leistung“ statt durch Betrug und Korruption glauben?

PI-NEWS-Autor Prof. Dr. Eberhard Hamer (* 15. August 1932 in Mettmann) ist ein deutscher Ökonom. Sein Schwerpunkt ist die Mittelstandsökonomie. In den 1970er Jahren gründete er das privat geführte Mittelstandsinstitut Niedersachsen in Hannover und veröffentlichte über 20 Bücher zum Thema Mittelstand. Hamer erhielt 1986 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Seine Kolumne erscheint einmal wöchentlich auf PI-NEWS.

