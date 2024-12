Für viele ist sie schon jetzt die Frau des Jahres 2024 – Naomi Seibt. Ohne die deutsche Polit-Bloggerin kein Musk-Post „Nur die AfD kann Deutschland retten“ auf X, ohne die blitzgescheite 24-Jährige keine mediale Aufruhr in Deutschland. Im PI-NEWS-Interview schildert Seibt, was das für Deutschland bedeutet: „Für viele stille Unterstützer der AfD war dieser Moment wie ein Luftzug, der sie wieder atmen und selbst laut werden lässt. Der Wert dieser Aussage ist nicht zu unterschätzen. Sie inspirierte eine bedeutende Wende in der Geschichte Deutschlands.“

PI-NEWS: Frau Seibt, mit welchen Initiativen kann man die politische Einseitigkeit der deutschen Medien am wirkungsvollsten verändern?

NAOMI SEIBT: Wir ersetzen die Medien ganz einfach. Da wir GEZ-Steuern zahlen, haben wir einen unfairen Gegner, der glaubt, ein Monopol besetzen zu können. Aber Wahrheit begeistert die Menschen am Ende mehr als Propaganda. Darum betreibe ich meinen Aktivismus auf X – der #1-Nachrichten-Plattform der Meinungsfreiheit.

Wie schätzen Sie die Chancen der AfD bei der nächsten Wahl ein?

Die schlechte Nachricht zuerst: Die Brandmauer wird halten. Die gute Nachricht: Das ist gar keine so schlechte Nachricht, sondern der Schlüssel zur Selbstzerstörung der Altparteien. Eine weitere schwarz-linke Koalition, mit welcher Partei auch immer, ertragen die Bürger nicht. Sie wollen massive Reformen. Die CDU hat längst bewiesen, dass sie dazu nicht bereit ist. Deutschland hat bereits einen Regierungs-Zerfall überwunden und ist bereit, diesen Schritt noch einmal zu wagen, sollten die da oben wieder nur arrogant ihre George Orwell 1984-Politik betreiben. Und dann wählt die deutsche Mehrheit AfD. Womöglich schon 2025.

Wie hat Elon Musk die öffentliche Wahrnehmung der AfD verändert?

Die AfD war viel zu lange mit dem „Nazi“-Stigma belegt. Besonders international, da die Sprachbarriere es im Ausland umso mehr erschwert, die Wahrheit zu erfahren. Darum habe ich mich als freie Journalistin im internationalen Raum auf X stark gemacht. Elon Musk wurde als einzige englischsprachige Aktivistin für Deutschland auf mich aufmerksam und verfolgte seither sehr aufmerksam meine Aufklärungsvideos.

Glauben Sie, dass Musk durch seine Unterstützung der AfD einen signifikanten politischen Wandel in Deutschland bewirken kann?

Elon Musk ist ein Genie. Man muss sich nur einmal ansehen, was er teilweise parallel innerhalb einer Woche alles bewerkstelligt. Den Westen zu retten ist nur ein Side Quest auf seiner Mission zum Mars. Aber er ist auch wahnsinnig humorvoll. Diese befreite, teils bescheuerte und immer authentische Art lieben die Menschen auf X. Ihn als Unterstützer der AfD im Team zu haben, ist eine riesige Ehre!

Wie bewerten Sie die Reaktion der deutschen Öffentlichkeit auf Musks Unterstützung der AfD?

Als Elon Musk schrieb „Only the AfD can save Germany“ tobten die Medien. Aber für viele stille Unterstützer der AfD war dieser Moment wie ein Luftzug, der sie wieder atmen und selbst laut werden lässt. Der Wert dieser Aussage ist nicht zu unterschätzen. Sie inspirierte eine bedeutende Wende in der Geschichte Deutschlands.

Was erwarten Sie von Elon Musk in Zukunft in Bezug auf die AfD?

Elon Musk wird die deutsch-amerikanischen Beziehungen mit der AfD und allen Freiheitskämpfern stärken. Diese Solidarität ist von immenser Bedeutung. Solange ich kämpfe, wird er mit uns kämpfen, das sehe ich für unsere Zukunft.

Hat Elon Musk jemals spezifische Strategien für die AfD oder Sie persönlich vorgeschlagen?

Ich glaube, er möchte gar keine Strategien vorgeben, denn die Verantwortung liegt ganz bei uns. Elon Musk entscheidet sehr vorsichtig, wen er unterstützt und er nimmt sich viel Zeit, ehe er einen so einflussreichen Schritt wagt. Hier ist mein Rat: Verletze niemals Elon Musks Vertrauen.

Wie hat Ihre Unterstützung durch Elon Musk Ihre eigene Plattform und Sichtbarkeit beeinflusst?

Natürlich hat Elon Musk sehr zu meinem Wachstum in den letzten Monaten beigetragen, aber viel mehr noch ist es die Plattform X an sich. Ihr alle, Leser und Zuschauer, gebt mir die Daseinsberechtigung. Vox populi, Vox dei. Ich habe das Potential von X Mitte des Jahres 2024 immer intensiver gespürt und dabei wunderbare Freundschaften geknüpft, die ich nun im echten Leben kennengelernt habe. Das ist das größte Geschenk.

Welchen Rat würden Sie Elon Musk geben, wie er seine Unterstützung für die AfD weiter optimieren könnte?

Elon Musk schuldet uns nichts. Ich sehe es als meine Verantwortung, interessante, informative und intelligente Ansätze zu liefern, die auch ihn bewegen. Wir teilen sehr viele Werte für die Zukunft der Menschheit und dasselbe gilt für die AfD.

Sehen Sie Elon Musk als Inspiration für internationale politische Aktivisten und warum?

Ja. Aber nicht als politischen Aktivisten. Als Mensch.

FDP-Chef Christian Lindner hat Elon Musk vor der AfD gewarnt und um ein Treffen mit ihm gebeten. Wie war Ihre Reaktion, als Sie das gelesen haben?

Christian Lindner hat seine Chance vertan. Es ist fast bemitleidenswert, ihn jetzt als „Fanboy“ zu beobachten. Das, was er tut, ist nicht mutig, sondern Appeasement.

Wie könnte man konservative US-Blogger und deutsche Blogger besser miteinander vernetzen? Halten Sie ein Treffen für realistisch?

Genau das habe ich ja gemacht. Die Initiative ging von mir aus. Es hat mich sehr viel Arbeit gekostet, an diesen Punkt zu kommen und ich bereue nicht eine Minute. Jetzt bin ich so gut vernetzt wie nie und kann im Grunde jeden kontaktieren, den ich in dieser Szene bewundere.

In den USA und in Ungarn finden regelmäßig die konservativen CPACs statt. Bislang wurden AfD-Vertreter dorthin nie eingeladen. Halten Sie es für möglich, dass sich dies jetzt ändert?

Ich war bereits bei der CPAC 2020 eingeladen. Es gibt zahlreiche großartige konservative Veranstaltungen in den USA und ich bin mir sicher, dass AfD-Mitglieder und -Unterstützer an vielen davon in Zukunft teilnehmen werden können, inklusive CPAC. Es ist eine Frage der Kommunikation, nicht der Parteizugehörigkeit.

Danke für das Interview, Frau Seibt, und weiterhin viel Erfolg bei Ihren Aktivitäten in den USA.

Vielen Dank.

Hinweis: Um 19 Uhr erscheint ein weiteres Video-Interview von Naomi Seibt mit Helmut Reinhardt („Politik Spezial“).

