Von HARLEY SCHLANGER | Als Matt Gaetz seine Kandidatur für das Amt des Justizministers von Donald Trump zurückzog, war im ganzen offiziellen Washington ein kollektives Aufatmen zu hören. Gaetz, ein republikanischer Kongressabgeordneter aus Florida, ist ein überzeugter Trump-Anhänger, der jene entlarvte, die die falschen Geschichten des Russiagate nutzten, um Trump zu unterminieren, und ihm vorwarf, mit dem russischen Präsidenten Putin zusammengearbeitet zu haben, um die Wahlen 2016 zu manipulieren. Gaetz sagte, er würde die Position als Justizminister nutzen, um es denjenigen aus dem „Deep State“ heimzuzahlen, die sich verschworen hatten, Trumps Präsidentschaft zu stören. Er versprach, das Ministerium von der „permanenten Bürokratie“ zu säubern, die den „nationalen Sicherheitsstaat“ nach dem 11. September durch illegale Überwachung, Scheinanklagen und Unterstützung der Zensur durchgesetzt hatte.

Seine Chance dazu verspielte er aufgrund von Vorwürfen sexueller Unangemessenheit, die er zwar bestritt, die aber in der Mainstream-Presse ununterbrochen Schlagzeilen machten. Statt zu kämpfen, zog sich Gaetz zurück und sagte, er wolle nicht zu einer Ablenkung von Trumps Mission werden.

Kash Patel wird FBI-Direktor

Doch das Aufatmen des Anti-Trump-Establishments verwandelte sich bald in Stöhnen, als Trump Kash Patel zum FBI-Direktor ernannte. Patel hatte in der ersten Trump-Administration eine Reihe verschiedener Positionen inne, darunter Stabschef des Ex-Verteidigungsministers Christopher Miller, stellvertretender Assistent des Präsidenten, leitender Direktor für Terrorismusbekämpfung im Nationalen Sicherheitsrat und Stellvertreter des amtierenden Direktors des nationalen Geheimdienstes. In jedem Posten legte er einen hartnäckigen Killerfokus an den Tag und zielte auf diejenigen ab, die das Justizministerium (DOJ) und das FBI als Waffe einsetzten, um Trump zu stürzen.

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses, Devin Nunes, spielte er eine Schlüsselrolle bei der Abfassung des „Nunes-Memos“, in dem dem FBI vorgeworfen wird, sich „auf politisch motivierte oder fragwürdige Quellen gestützt“ zu haben, um im Rahmen der „Russiagate“-Vorwürfe einen Haftbefehl nach dem Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) zu erhalten, mit dem Trumps Berater Carter Page ausgespäht werden konnte.

Korruption beim FBI

Patel unternahm hartnäckige Anstrengungen, das Steele-Dossier als eine Ansammlung von Lügen zu entlarven, die von einem ehemaligen britischen MI6-Agenten fabriziert und vom FBI verwendet wurde, um FISA-Abhördaten zu erhalten. Spätere Beweisanträge bewiesen, dass das Dossier von Mitgliedern des Hillary Clinton-Wahlkampfteams bezahlt wurde, als schmutziger Trick gegen Trumps Kandidatur. Da sie Trump an der Wahlurne nicht besiegen konnten, verwendeten sie das gefälschte Dossier weiterhin, um ihre Behauptung zu untermauern, Trump sei eine Marionette Putins.

Das Nunes-Memo zeigte ein Muster der Politisierung der Strafverfolgung durch das FBI, die routinemäßig gegen diejenigen eingesetzt wurde, die den nach den Terroranschlägen vom 11. September errichteten „Sicherheitsstaat“ in Frage stellten. Obwohl Deep-State-Agenten im Kongress und in den Medien über das Memo logen und eine bösartige Verleumdungskampagne gegen Nunes und Patel führten, waren sie nicht in der Lage, die im Memo aufgeführten Vorwürfe der Korruption beim FBI zu widerlegen.

Liste von 60 Geheimdienst-Beamten

Patel hat ein Buch mit dem Titel „Government Gangsters“ über die Korruption im US-Justizministerium und den Geheimdiensten geschrieben. Darin ist auch eine Liste von 60 Beamten enthalten, gegen die wegen ihrer Rolle bei der Nutzung des Russiagate-Skandals zur Unterminierung Trumps ermittelt werden soll.

Während die Medien die Russiagate-Geschichte besessen verteidigten und sowohl Nunes als auch Patel als parteiische Schreiberlinge und Trump-Speichellecker angriffen, verfasste der Generalinspekteur des Justizministeriums, Michael Horowitz, einen ausführlichen Bericht, der das Nunes-Memo rechtfertigte und systematische Amtsvergehen von FBI und Justizministerium aufdeckte. Auf die Frage während einer Senatsanhörung, ob einige FBI-Agenten hätten entlassen werden sollen, sagte Horowitz, er stimme zu und fügte hinzu: „Es muss auch einen Kulturwandel geben.“ Wenig überraschend wurde der Horowitz-Bericht in den Medien kaum beachtet.

Wenn Patel bestätigt wird und Trump Pam Bondi als Nachfolgerin von Gaetz im Amt der Justizministerin wählt, wird es zu erheblichen personellen Veränderungen kommen, um einen „Kulturwandel“ zu ermöglichen.

Panik bei den Never-Trumpers

Zusätzlich zu den Hammerschlägen, die Patel den Anti-Trump-Netzwerken versetzen könnte, sind Geheimdienstler weiterhin äußerst besorgt, dass Tulsi Gabbard den Posten des Director of National Intelligence (DNI) übernehmen könnte. Die Panik der Never-Trumpers zeigte sich in einem fiesen Podcast von Nikki Haley, die Trumps UN-Botschafterin war, bevor sie sich gegen ihn wandte. Haleys Liste von Vorwürfen konzentrierte sich auf Gabbards Opposition gegen die endlosen Kriege der Neocons der USA und der NATO und kritisierte sie dafür, die Rolle der CIA bei der Unterstützung, Bewaffnung und Ausbildung islamischer Dschihadisten in Syrien aufgedeckt zu haben. Haley sagte, dass der Posten des DNI, der die Aufsicht über 18 Geheimdienste hat, nicht an Gabbard, die sie eine „russische, iranische, syrische, chinesische Sympathisantin“ nannte, übergeben werden sollte.

Angesichts der Erstürmung Aleppos durch die Dschihadisten von Hayat Tahrir Al-Sham in dieser Woche und der Gerüchte, dass die USA, Israel und die Türkei sie unterstützt haben, haben die US-Geheimdienste, die die Entwicklung der islamischen Dschihadisten geleitet haben, guten Grund, Gabbards Aufsicht zu fürchten, die Trumps volles Vertrauen genießt. Sie sollten in Panik geraten. Viele von ihnen haben in Erwartung schwerer Anklagen bereits einen Rechtsbeistand engagiert.

PI-NEWS-Autor Harley Schlanger ist stellvertretender Vorsitzender des weltweit tätigen Schiller-Instituts, das seit seiner Gründung im Jahr 1984 von den Grundsätzen bestimmt ist, dass nur durch die Überwindung der Ungerechtigkeiten des jetzigen Weltwährungs- und Wirtschaftssystems eine würdige Entwicklung aller Völker dieser Erde – und damit ein dauerhafter Frieden – möglich ist. Schlanger war 20 Jahre lang bis zu Lyndon LaRouches Tod im Jahr 2019 nationaler Sprecher. Seine Videos und Artikel finden sich unter „Programme – Tägliche Harley-Updates“ auf LaRoucheorganization.com.

Like