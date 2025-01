Deutschland ist krank. Diesem Land und seinen Menschen wurde jeglicher Selbsterhaltungstrieb geraubt. Und das, was in Aschaffenburg passiert und nahezu in jeder deutschen Stadt, ist kein Zufall. Der Premierminister von Großbritannien, Keir Starmer, sprach erst kürzlich von einem „Experiment der offenen Grenzen“. Und dieses „Experiment“ tötet Menschen, tötet Deutsche jeden Tag. Es muss sofort in einer Sondersitzung des Bundestages der Migrations-Notstand an den Grenzen ausgerufen werden. Der CDU/CSU bleiben wenige Tage, um die anti-demokratische Brandmauer einzureißen und endlich zu handeln. Ansonsten wird Deutschlands vollends untergehen und mit ihr auch diese CDU. Die Migrationswaffe gegen Deutschland hat der Bestsellerautor Stefan Schubert in seinem Buch „Der geheime Krieg gegen Deutschland“ nachprüfbar mit Quellen belegt. Auf seinem YouTube-Kanal „Schuberts Lagemeldung“ hat er eine erschütternde Analyse veröffentlicht. Sein Appell ist zugleich ein letzter Warnruf: Wenn die Politik nicht sofort handelt, ist Deutschland für immer verloren!

Like