Von WOLFGANG HÜBNER | Die Kriegstreiber in Brüssel, Berlin und vielen europäischen Staaten stehen vor einem Problem, bei dem sie keine Hilfe von Donald Trump zu erwarten haben. Denn der neue US-Präsident ist nicht bereit, die ungeheuerliche Zeche zu begleichen, die sein Vorgänger Joe Biden mitsamt dem britischen Dackel Boris Johnson und dessen Nachfolgern in der Ukraine hinterlassen hat. Trump wird zwar gerne bereit sein, den Europäern extrem teures Kriegsgerät aus amerikanischer Produktion zu liefern. Aber er ist nicht so dumm, sich in ein neues Vietnam von den Baltenzwergen, Polen, Baerbock und von der Leyen locken und verstricken zu lassen.

Wenn die asoziale Kriegspartei in der EU und Kleinbritannien weiter Krieg für Kiew und gegen Russland treiben will, steht sie vor Kosten und Opfern, die von den noch finanzstarken europäischen Staaten keiner ohne die akute Gefahr der inneren Selbstzerrüttung wagen kann. Trump muss sich, will er sich den eigentlichen Aufgaben und Herausforderungen seiner Amtszeit mit Aussicht auf Erfolg widmen, des Korruptionslochs Kiew entledigen. Wie das geht, wird er mit Putin aushandeln.

Das Ergebnis dieses Deals dürfte vielleicht nicht allen offiziellen und inoffiziellen russischen Zielen entsprechen. Doch garantiert wird es nicht den Bestrebungen derer gerecht werden, die einst Russland in die Knie zwingen wollten. Macron, Scholz und der gesamte russenhassende Biden-Fanclub im absurd kriegslustig gewordenen Kontinent werden ihren vergreisenden Völkern eingestehen müssen, hunderte Milliarden in ein Fass ohne Boden investiert zu haben.

Doch damit nicht genug: Um die Restukraine daran zu hindern, ein gesetzloser Terrorstaat in Europa zu werden, müssen sie dieser viele weitere Milliarden Wiederaufbauhilfe zufließen lassen. Und es kommt noch schlimmer: Nach dem Ende der diktatorischen Selensky-Herrschaft werden die europäischen Musterdemokraten mit der verbrecherischen Bilanz eines Regimes konfrontiert sein, das hunderttausendfach die Armen für die Kiewer Oligarchie samt BlackRock-Interessen an der Front sterben ließ und zugleich viele Oppositionelle einkerkerte oder sogar tötete.

Es gehört nicht viel Mut zur Prognose, dass all das die EU und die NATO im Kern erschüttern wird und auch zerstören kann. Was nebenbei allerdings der einzige positive Aspekt des künftigen Geschehens sein könnte. Bedrohlich ist jedoch der zu erwartende Versuch der vielen Mittäter des sich abzeichnenden europäischen Debakels, ihre Verantwortung dafür mit noch größerer Militarisierung der Staaten zu vertuschen. Dagegen ist der Widerstand der Völker nicht nur notwendig, sondern auch gerecht.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Geopolitik, Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar. Im Übrigen gilt: „Wer CDU wählt, wählt Krieg.“

