Von WOLFGANG PRABEL* | „Die Staats- und Regierungschefs der Welt stehen Schlange, um sich mit Präsident Trump zu treffen, weil sie wissen, daß er bald an die Macht zurückkehren und den Frieden durch die amerikanische Stärke auf der ganzen Welt wiederherstellen wird“, sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt.

Donald Trump, der seine Amtseinführung zu einem globalen Ereignis machen möchte, lud persönlich einige ausländische Staats- und Regierungschefs ein. Er hatte den chinesischen Präsidenten Xi Jinping bereits gebeten, an seiner Vereidigung teilzunehmen, bestätigte sein Übergangsteam am Donnerstag. „Dies ist ein Beispiel dafür, daß Präsident Trump einen offenen Dialog mit den Führern von Ländern aufbaut, die nicht nur Verbündete, sondern auch unsere Gegner und Konkurrenten sind“, sagte Karoline Leavitt bei einem Auftritt am Donnerstag bei Fox News.

Laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Quellen wird anstelle von Xi eine Delegation chinesischer Mandarine erwartet. Der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, die italienische Premierministerin Giorgia Meloni, der ungarische Premier Victor Orbán und der argentinische Präsident Javier Milei wurden ebenfalls von Trump oder seinem Team eingeladen, wie Quellen gegenüber CNN bestätigten. Alle vier sind enge Verbündete von Trump.

Die Angebote, an seinem Fest in Washington teilzunehmen, seien größtenteils informell gewesen, sagte eine Person mit Kenntnis der Gespräche gegenüber CNN, und seien manchmal bei telefonischen Gesprächen über andere Angelegenheiten zufällig geäußert worden. Die Person sagte auch, daß einige Einladungen über spezielle Kanäle und nicht direkt von Chef zu Chef erfolgt seien. Trump habe auch schriftliche Einladungen diktiert, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle, und sein Team habe diese an ausländische Staats- und Regierungschefs verschicken lassen. Trumps Übergangsteam antwortete nicht auf Fragen dazu, welche anderen Führungskräfte er einlud.

Am Donnerstag schlug der gewählte Präsident vor, daß er möglicherweise andere ausländische Staats- und Regierungschefs einladen würde. Man sagte ihm, das sei vielleicht „etwas riskant“. „Wir gehen gerne kleine Risiken ein“, sagte Trump. „Aber das ist keine schlechte Chance.“

Es obliegt dem gewählten Präsidenten und seinem Team, zu bestimmen, welche Gäste an seiner Amtseinführung teilnehmen, einschließlich aller führenden Persönlichkeiten der Welt, die sie möglicherweise einladen. Im Allgemeinen werden der überparteiliche Gemeinsame Kongressausschuss für Eröffnungszeremonien und das Außenministerium Diplomaten zur Teilnahme einladen.

Der Einsatz über Amerikas engste westliche Verbündete hinaus signalisiert eine neue diplomatische Ära für die Vereinigten Staaten. In einem Interview mit Time, das Ende November geführt und am Donnerstag veröffentlicht wurde, ging Trump auf seine bestehenden Beziehungen zu autoritären Führern ein. „Ich verstehe mich mit Rußland“, sagte Trump dem Nachrichtenmagazin, „ich komme mit vielen Leuten klar, von denen die Leute denken würden, daß ich nicht klarkomme.“ Rußlands Präsident Putin wurde übrigens nicht eingeladen. Ob Steini eingeladen wurde, ist nicht bekannt, aber möglich. Trump kommt ja mit Leuten klar, wo ich denke, daß er sich nicht mit ihnen versteht.

In den Wochen seit seinem politischen Comeback hat Trump mit Führungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt gesprochen und mehrere davon in Mar-a-Lago empfangen. In den sozialen Medien engagierte er sich bereits in globalen Angelegenheiten und forderte einen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Rußland. Trump sagte dem Time Magazine, er lehne eine neue US-Politik ab, die es der Ukraine erlaube, Langstreckenraketen auf Russland abzufeuern.

„Trump ist sehr daran interessiert, führende Politiker der Welt bei der Amtseinführung dabei zu haben“, sagte ein Trump-Berater gegenüber CNN. „Er will eine globale Bühne.“ Allerdings macht es die Freizügigkeit von Trumps Einladungen selbst seinen engsten Mitarbeitern schwer, den Überblick über alle zu behalten, die eine Einladung zu seiner zweiten Amtseinführung erhalten haben oder nicht. Es stellt auch zusätzliche Sicherheitsherausforderungen für den US-Geheimdienst dar, der den Auftrag hat, alle Staatsoberhäupter zu schützen, wenn sie sich in den USA aufhalten.

