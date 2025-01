Von MANFRED ROUHS | Enamullah O. ist 28 Jahre alt und kam als Asylbewerber aus Afghanistan nach Deutschland. Bereits 2023 hätte er nach Bulgarien abgeschoben werden sollen – aber es geschah NICHTS! Seine Morde reihen sich in eine lange Reihe tödlicher Verbrechen ein, über die wir vier Tage vor der Bluttat von Aschaffenburg berichtet haben.

Die Tat von Aschaffenburg ist ein Ergebnis staatlichen und parteipolitischen Versagens. Zu diesem Versagen gehört, dass der Generalbundesanwalt sich geweigert hat, den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt als staatsgefährdend einzuschätzen und das diesbezügliche Strafverfahren an sich zu ziehen. Darüber hat PI-NEWS unmittelbar vor der Aschaffenburger Bluttat berichtet. Der FDP-Mann in Karlsruhe zieht es stattdessen vor, NICHTS zu tun.

Die offizielle Erklärung des politischen und massenmedialen Betriebs zu Aschaffenburg lautet: Der Täter ist ein Mann und psychisch gestört. Das Ganze habe nichts mit der Zuwanderung zu tun, wird suggeriert. Also wird sich folgerichtig auch NICHTS an der Zuwanderungspolitik ändern. Stattdessen arbeiten sich die Verantwortlich an psychisch gestörten Männern ab.

Das gilt für Rote und Grüne mit größter Selbstverständlichkeit. Aber auch die CDU/CSU lernt NICHTS aus ihren Fehlern. Wenige Tage vor der Aschaffenburger Bluttat war Angela Merkel Hauptrednerin im CDU-Bundestagswahlkampf in Düsseldorf. Sie wurde durch die Grenzöffnung von 2015 zur Symbolfigur eine verantwortungslosen Zuwanderungspolitik, durch die bereits zahllose Menschen ihr Leben verloren haben.

Sie und ich, lieber Leser, stehen in der Pflicht, sich dem politischen NICHTS entgegen zu stellen! Deutschland braucht einen Aufstand der Anständigen an der Wahlurne am 23. Februar. Mehr als 30 Prozent für die AfD sind erreichbar, wenn wir bis zum Tag der Wahl jede freie Stunde nutzen, um unseren Landsleuten die Wahrheit vor Augen zu halten!

Die Fakten sprechen für sich und gegen die SPDCDUCSUFDPGRÜNLINKE Blockpartei, die für das NICHTS in der deutschen Migrationspolitik verantwortlich ist. Wer jetzt noch wegschaut, macht sich mitschuldig!

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und täglich im Internet publiziert. Bitte folgen Sie ihm hier bei X! Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

