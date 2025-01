Der AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse hat nach dem Messerangriff am Donnerstag in Aschaffenburg, bei dem der 28-jährige Afghane Enamullah O. grundlos einen zweijährigen Jungen und einen 41-jährigen Mann erstach, einen eindringlichen Video-Appell an alle Wähler in Deutschland gerichtet. Darin heißt es:

„Das ist eine drastische und vielleicht sehr kontroverse Aussage.

Aber sie ist nach Magdeburg, nach Aschaffenburg dringend notwendig.

Wer am 23.2.2025 sein Kreuz bei den Altparteien macht, kann gleich das Kreuz für das Grab seiner Kinder mit bestellen.

Jeder, der am 23.2.2025 das Kreuz bei den Altparteien macht, muss sich fragen, inwieweit er verantwortlich sein wird für die nächsten abscheulichen Verbrechen.

Denkt nach und macht das Kreuz an der richtigen Stelle.“

