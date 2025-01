Leistungsabfall, Gewalt an Schulen und überforderte Lehrkräfte – befindet sich unser Bildungssystem am Rande einer Krise? Die neue FREILICH-Ausgabe beleuchtet die Missstände in unserem Bildungssystem.

Unser Bildungssystem sieht sich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert: Das Leistungsniveau und die Bildungsstandards gehen zurück, Schulklassen kämpfen mit den Auswirkungen der Massenzuwanderung und dringende Reformen lassen auf sich warten.

Bildungsmisere, Gewalt und Alternativen im Schulwesen

Josef Kraus, ehemaliger Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, ist einer der schärfsten Kritiker des deutschen Schul- und Bildungssystems. „Viele Abiturienten wissen heute weniger als früher manche Real- oder Hauptschüler“, erklärt er im exklusiven FREILICH-Interview und analysiert die Hintergründe der deutschen Bildungskrise.

FREILICH zeichnet in einer umfassenden Analyse die Ursachen und Entwicklungen des Bildungsverfalls nach und zeigt, welche Grundvoraussetzungen erfüllt sein müssen, um eine erfolgreiche Bildungsreform umzusetzen. Weitere Schwerpunkte liegen auf der Ausbildung von Lehrkräften, wie sich die scheiternde Migrationspolitik auf den Schulalltag auswirkt und wie eine rechte Bildungspolitik aussehen kann.

Antifa-Staat, Überwachung und Geopolitik

Außerdem analysiert Bruno Wolters den „Kampf gegen rechts“ in Nancy Faesers Antifa-Staat. Zudem beleuchtet die FREILICH-Ausgabe, welche Gefahren hinter der von Politikern und Sicherheitsbehörden geforderten Messenger-Überwachen stecken.

Ein weiteres, oft übersehenes Thema ist die Geopolitik im Weltraum: Die Rivalität zwischen den USA und China um die Vorherrschaft im All spitzt sich zu. Neben Staaten mischen auch private Unternehmen in diesem Wettlauf mit. FREILICH bietet Einblicke in die neuesten Entwicklungen dieser Auseinandersetzung.

Frank J. Schäpel, Hemingway und ein Poetry Slam in Moskau

Im Kulturteil berichtet FREILICH über 125 Jahre Ernest Hemingway. Der Literaturwissenschaftler und Historiker Günter Scholdt wirft einen kritischen Blick auf das Werk dieses Klassikers der Weltliteratur.

Darüber hinaus erzählt Ilia Ryvkin von seinen Eindrücken eines Poetry Slams bei den exzentrischen Nationalbolschewisten in Moskau. Den Abschluss der Ausgabe bildet ein Interview mit dem Maler Frank J. Schäpel. Darin spricht er über seine Werke und reflektiert das Zusammenspiel von Politik, Kunst und Gesellschaft.

