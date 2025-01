Im Jahre 2018 wurde der Deutsche Daniel Hillig in Chemnitz Opfer einer Hetzjagd. Mehrere Männer, darunter der schutzsuchende Syrer Alaa S. und ein damals „flüchtiger Iraker“, verfolgten ihn, um an seine Bankkarte zu gelangen – und erstachen ihn. Doch nicht dieses furchtbare Verbrechen, seine Ursachen und seine Konsequenzen standen im Mittelpunkt der folgenden Berichterstattung unserer Propagandasender, sondern die ausgedachte Geschichte, es hätte in der Folge „Hetzjagden auf Ausländer“ gegeben. PI-NEWS berichtete damals wahrheitsgemäß:

„Kretschmer, Maaßen, die Generalstaatsanwaltschaft – sie alle haben den ÖR öffentlich widersprochen: Es gab keine Hetzjagd in Chemnitz.“

Nun ist Chemnitz seit Samstag Europäische Kulturhauptstadt. Der Messerstecher von 2018, der nach monatelangem Schweigen und einer von ihm angestrengten Revision rechtskräftig zu neuneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden war, wird demnächst wegen „positiver Sozialprognose“ vorzeitig entlassen.

Anders als sein Mörder kann Daniel Hillig nicht mehr an den Festlichkeiten von Chemnitz teilnehmen. Kein Propagandasender erinnert an die Umstände seines Todes. Vielmehr und viel lieber pflegt das ZDF anlässlich der Europäischen Kulturhauptstadt das Narrativ von den Hetzjagden in Chemnitz. Marietta Slomka am Samstag im Heute-Journal (Minute 12:11):

„Zur Europäischen Kulturhauptstadt gekürt zu werden, das ist immer auch eine Chance: sich zu präsentieren, bekannter zu werden, mehr Besucher anzuziehen, vielleicht auch das Image aufzupolieren. Hochglanz wolle Chemnitz aber nicht werden, sagt der Oberbürgermeister der Stadt. Chemnitz habe Narben und Brüche. Die stammen auch aus jüngerer Zeit. Die rechtsextremen Ausschreitungen von 2018 hängen Chemnitz nach.“

Und damit hatte Marietta Slomka, die wahlweise in knalligem Rot oder schwarz-weiß auftritt, den Zielpunkt der Einleitung zum Thema Kulturhauptstadt erreicht. Zielpunkt war und ist, überall, bei jeder Gelegenheit und insbesondere vor der Wahl, eine „rechtsextreme Gefahr“ zu beschwören und damit dem Sendeauftrag zur Linkspropaganda gerecht zu werden.

Unter folgender Adresse kann jeder Zwangsgebührenzahler einen eigenen Faktencheck durchführen und das ZDF fragen, wo es 2018 Ausschreitungen und insbesondere Hetzjagden in Chemnitz gegeben haben soll und wie die gegenteiligen Aussagen von Kretschmer, Maaßen und der Generalstaatsanwaltschaft zu bewerten sind.

